Zeka testi: Resimdeki farklı sayıyı 6 saniyede bulanlar süper zeki kabul ediliyor!

Hüseyin Topuz

Resimdeki farklı sayıyı bulmaya dayalı zeka testleri kişilerin dikkatini test etmeye yarıyor.

Dikkat ve zeka gerektiren görsel zeka bulmacaları insanların ilgisini çekmeye devam ediyor.

Sosyal medyada paylaşılan bir resimde kullanıcılardan farklı olan sayıyı bulmaları isteniyor.

Görsel zekaya dayalı bu test, dikkatinizi ve hızlı düşünme yeteneğinizi ölçüyor.

Görseldeki farklı sayıyı 6 saniye içinde bulabilir misiniz? Eğer cevabınız “evet” ise, IQ seviyeniz 130 ve üzerinde olabilir!

İşte zihinsel keskinliğinizi test edecek o görsel

Bu tür görsel bulmacalar zeka sınırlarını zorlayarak farklı bir deneyim yaşatıyor.

Resimde yüzlerce '12' sayısı bulunuyor. Fakat hepsinin arasında bir tane farklı sayı var.

Resimdeki farklı sayıyı bulmak için sadece 6 saniyeniz var. Süreniz başladı...

6...

5...

4...

3...

2...

1...

Ve süre bitti.

İşte resimdeki farklı sayının bulunduğu yer...

Resimde '12' dışında bulunan sayı 17'dir...