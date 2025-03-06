Zeka ve dikkat testi: Kediyi 7 saniyede bulanların görme yetisi kusursuz!

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Optik illüzyonlar, beynimizi kandıran ve görsel algımızla oynayan eğlenceli bulmacalardır.

Görsel zekanızı ve dikkat seviyenizi ölçmek için harika bir yöntem sunan bu tür testler, gözlem becerilerini geliştirmeye de yardımcı olur.

Peki, siz ne kadar dikkatlisiniz?

Bu optik illüzyon testinde, resme dikkatlice bakarak gizlenmiş kediyi yalnızca 7 saniyede bulmanız gerekiyor!

Yukarıda paylaşılan görselde orta yaşlı bir kadın temizlik yapıyor. Ancak yalnız değil!

Resimde gizlenen bir kedi var. Göreviniz kediyi 7 saniye içinde bulmak.

Zaman sınırı içinde gizli kediyi bulan dikkatli okuyucularımızı tebrik ederiz.

Bulamayanlar için cevabı aşağıda verdik: