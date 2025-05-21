Zekasına güvenen gelsin! Resimdeki salyangozu 5 saniyede bulabilir misiniz?

Haber Merkezi

Görsel algı, beynimizin en karmaşık yeteneklerinden biri.

Renk, gölge, derinlik ve bağlam gibi birçok unsuru aynı anda yorumlayan zihnimiz, her zaman kusursuz çalışmaz.

Özellikle optik illüzyonlar gibi zihin oyunlarında, bazı detaylar gözümüzün önünde olsa bile fark edilmeden geçebilir.

Yeni yayımlanan bu optik illüzyon bulmacasında, usta işi bir kamuflajla saklanan bir salyangoz yer alıyor.

İlk bakışta görünmeyen bu küçük canlıyı bulmak ise düşündüğünüzden daha zor.

5 saniye içinde gizli salyangozu bulabilir misiniz?

Yukarıdaki resimde kayalıklar yer alıyor. Kayalıkların arasında bir salyangoz gizli.

Kayalıkların arasındaki salyangozu 5 saniye içinde bulmanız isteniyor.

İnce eğriler arayın. Salyangoz bir kayanın kenarında oturuyor olabilir.

Bulamadıysanız endişelenmeyin, aşağıda cevabı verdik: