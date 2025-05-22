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İslam dünyası için büyük anlam ve fazilet taşıyan Zilhicce ayı, 2025 yılında da milyonlarca Müslüman tarafından heyecanla bekleniyor.

Hicri takvime göre yılın 12. ve son ayı olan Zilhicce, sadece takvimsel bir dönem olmanın ötesinde, derin manevi anlamlar barındırıyor.

Hac ibadetinin yerine getirildiği, Kurban Bayramı’nın kutlandığı ve fazileti Kur’an ve hadislerle bildirilen ilk on günüyle dikkat çeken bu mübarek ay, ibadet ve kulluk bilincinin doruğa çıktığı zaman dilimlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini günler takvimi sonrasında zilhicce ayı tarihleri belli oldu. Peki, Zilhicce ayı ne zaman başlıyor? Zilhicce ayı başlangıç ve bitiş tarihleri…

ZİLHİCCE AYI NEDİR?

Zilhicce, İslam takvimine göre yılın 12. ve son ayıdır. Hac ibadetinin yapıldığı ve Kurban Bayramı’nın içinde yer aldığı bu mübarek ay, maneviyatın zirveye ulaştığı zamanlardan biridir. Özellikle ilk 10 günü, ibadet, dua ve arınma açısından büyük fazilet taşır.

Müslümanlar için Zilhicce, hem kutsal yolculukların hem de paylaşmanın ve yardımlaşmanın ayıdır. Hac ibadeti bu ayda yapılır. Milyonlarca Müslüman, Zilhicce ayının belirli günlerinde Kâbe’ye giderek hac farizasını yerine getirir. Kurban Bayramı, Zilhicce’nin 10. gününde kutlanır.

Peygamber Efendimiz (s.a.v.), Zilhicce'nin ilk 10 gününü “Allah katında en faziletli günler” olarak nitelendirmiştir.

2025 ZİLHİCCE AYI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, 2025 yılında Zilhicce ayı 28 Mayıs 2025 Çarşamba günü başlayacak ve 9 Haziran'da sona erecek.

Ayın ilk 10 günü, ibadetlere yoğunlaşmak isteyenler için oldukça kıymetlidir.