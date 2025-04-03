Ziraat Bankası’nda hesabı olan yaşadı: Banka müjdeyi verdi

Haber Merkezi

Bayram tatilinin sona ermesiyle birlikte işyerleri yeniden hareketlenmeye başladı.

Tatilin ardından alışveriş yapmayı planlayan vatandaşlar, bankaların sunduğu güncel kampanyaları ve fırsatları yakından takip ediyor.

Bu kapsamda Ziraat Bankası, Bankkart sahiplerine özel bir kampanya duyurdu.

Ziraat Bankası'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, 1-30 Nisan tarihleri arasında geçerli olan kampanya ile Bankkart kullanıcıları, belirlenen harcamalar karşılığında tam 1500 TL Bankkart Lira kazanma şansı elde ediyor.

İşte kampanyanın detayları...

1500 TL BANKKART LİRA FIRSATI

Nisan ayının sonuna kadar devam edecek olan fırsatla Ziraat Bankası, Bankkart kullanıcılarına cazip bir kazanç imkanı sunuyor.

Bankanın yaptığı açıklamaya göre, kampanyadan yararlanmak için Bankkart Mobil uygulaması veya bankkart.com.tr üzerinden katılım sağlamak yeterli.

Bu özel kampanya kapsamında, Bankkart’ın kredi kartı özelliğiyle giyim ve ayakkabı sektörlerindeki üye işyerlerinden yapılacak harcamalar Bankkart Lira kazandırıyor.

Kampanyaya katılan kullanıcılar, Bankkart POS’undan farklı günlerde ve tek seferde yapacakları alışverişlerde şu avantajlardan faydalanabilecek:

7.500 TL ile 14.999 TL arasında alışveriş yapanlara 750 TL Bankkart Lira

15.000 TL ve üzeri alışveriş yapanlara ise tam 1.500 TL Bankkart Lira

Kampanya, 1-30 Nisan tarihleri arasında geçerli olacak.