Hüseyin Topuz
Ziraat Türkiye Kupası finali için geri sayım başladı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda Konyaspor'u 5-1 mağlup eden Galatasaray finale kalan ilk takım oldu.
Diğer finalist ise bugün oynanacak olan Trabzonspor - Göztepe maçının ardından belli olacak.
Futbolseverler Türkiye Kupası final maçının ne zaman oynayacağını araştırmaya başladı.
Peki, Ziraat Türkiye Kupası final maçı ne zaman ve nerede oynanacak? İşte detaylar...
Türkiye Kupası final maçı ne zaman?
Ziraat Türkiye Kupası final maçı, 14 Mayıs 2025 Çarşamba günü oynanacak.
Ziraat Türkiye Kupası finalinin oynanacağı stadyum bilgisi ilerleyen günlerde TFF tarafından açıklanacak.