Zirve pahalandı: İşte Everest'e tırmanmanın ücreti 2025!

Yağmur Dinç

Dünyanın zirvesi: Everest!

Her dağcının hayali, bir gün buraya tırmanmaktır şüphesiz.

Everest, Nepal ve Çin'in Tibet bölgesi arasında yer alan, 8.848 metre yüksekliği ile dünyanın en yüksek dağıdır.

Bu devasa dağ, tırmanışçılar için büyük bir cazibe merkezi olmasına rağmen, oldukça da can alıcıdır.

Zorlu hava koşulları, düşük oksijen seviyeleri ve zirveye yaklaşırken yaşanan ekstrem soğuk, bu tırmanışı zorlaştırır.

Tırmanış için dağa çıkmaya karar verenler, genellikle uzun bir hazırlık süreci geçirir, ancak bu da yeterli değil.

"Everest'e tırmanacak paranız var mı?" Evet, birçok kişinin ücretsiz sandığı bu tırmanış için her yıl yeni bir ücret belirleniyor.

İşte 2025 Everest'e çıkma ücreti...

EVEREST'İN MALİYETİ

Everest'e tırmanmanın bir diğer önemli yönü ise maliyetleridir. Bu tür bir dağa tırmanmak oldukça pahalıdır.

Nepal'den Everest'e tırmanmayı planlayanlar için en önemli masraf, dağa tırmanmak için alınması gereken izinlerdir. Bu izinler, yaklaşık 11.000-12.000 dolar civarındadır.

Ayrıca, rehber ve portör ücretleri, dağcılık ekipmanları, kamp malzemeleri ve yemek gibi diğer giderler de toplam maliyeti önemli ölçüde artırır.

2025 TIRMANIŞ ÜCRETİ

Nepal hükümeti, Everest Dağı'na tırmanış izni ücretlerine yüzde 36 zam yaptı. 11 bin dolar olan izin ücreti, yapılan zamla 15 bin dolara yükseldi.