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Bilgisayar oyunu yüzünden kardeşini öldürdü

Polonya'da 19 yaşındaki bir genç, bilgisayar oyunu yüzünden tartıştığı 9 yaşındaki kardeşini öldürdü.

İHA | 03.01.2020 - 02:05..
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Polonya’nın Turek kasabasında anneanneleri gözetiminde bulunan iki kardeş arasında bilgisayar oyunu nedeniyle kavga çıktı. Bilgisayar oyunu oynayan 9 yaşındaki Adam J. oyun konsolunu 19 yaşındaki ağabey Maciej J.’ye vermek istemedi.

9 YAŞINDAKİ KARDEŞİNİ BIÇAKLADI

Bu nedenle iki kardeş arasında tartışma yaşanırken, Maciej J. mutfaktan aldığı bıçakla kardeşini bıçakladı. Evde bulunan anneannenin yardım çığlıkları üzerine eve giren komşular, küçük çocuğu yerde kanlar içinde buldu. Komşulardan biri çocuğa ilkyardımda bulunurken, olayın failinin ise tepkisiz şekilde oturduğu öğrenildi.

SUÇUNU REDDETTİ

Küçük çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, katil zanlısı ağabey ise polisler tarafından gözaltına alındı. Sorgu sırasında suçlamaları kabul etmeyen ağabey, ifade vermeyi reddetti. Yapılan muayene sırasında alkolsüz olduğu tespit edilen ve bir uyuşturucu madde etkisinde olup olmadığı araştırılan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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