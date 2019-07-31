Bilgisayardan Instagram'da hikaye paylaşın

Dünyanın en popüler fotoğraf paylaşım uygulamalarından Instagram, 2016 yılında yayınladığı hikayeler özelliği ile daha da popüler hale geldi. Ancak Instagram hesabınızda hikaye paylaşabilmek için akıllı telefonunuzun olması gerekiyor. Her ne kadar Instagram'ın web sitesi bulunsa da normal şartlarda, buradan hikaye paylaşımı yapılamıyor.

Herhangi bir akıllı telefona ihtiyacınız olmadan, yalnızca bilgisayar yardımıyla Instagram'da nasıl hikaye paylaşabileceğinizi anlattık.

Siz de videodaki yöntemleri uygulayabilir ve herhangi bir bilgisayardan Instagram'da hikaye paylaşabilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı ve son videoları kaçırmamak için bildirimleri açmayı unutmayın.

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