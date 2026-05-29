Bilim insanları, basit bir burun spreyi ile demansı tersine çevirdiklerini söylüyor

Yaşlanmayla birlikte gelen zihinsel gerileme, hafıza kayıpları ve o can sıkıcı beyin sisi gerçekten geri alınabilir mi?

Texas A&M Üniversitesi bünyesindeki Rejeneratif Tıp Enstitüsü araştırmacılarına göre bu sorunun cevabı evet.

Bilim insanları, beyindeki kronik iltihabı hedef alan basit bir burun spreyi sayesinde zihinsel yaşlanmayı durdurmanın ve hatta saati geri sarmanın fütüristik bir yolunu buldu.

Journal of Extracellular Vesicles dergisinde yayınlanan çalışmanın sonuçları tıp dünyasında bomba etkisi yarattı.

Deneysel burun spreyi nasıl çalışıyor?

Geliştirilen bu yenilikçi tedavi, hücre dışı veziküller (EV’ler) adı verilen mikroskobik biyolojik parçacıklara dayanıyor. Bu küçük yapılar, beyindeki hayati biyolojik süreçleri ve gen sinyal yollarını modüle eden "mikroRNA" molekülleriyle yüklendi.

Projenin kıdemli araştırmacılarından Dr. Maheedhar Kodali, yöntemin en heyecan verici kısmının uygulama kolaylığı olduğunu belirtiyor. Burun spreyi formundaki bu tedavi, beynin aşılması en zor savunma hattı olan "kan-beyin bariyerini" hiçbir cerrahi müdahale gerektirmeden, doğrudan ve güvenli bir şekilde aşarak hedef dokuya ulaşıyor.

Hücresel enerji depoları yeniden canlanıyor

Yaşlandıkça beyinde "nöroinflamaging" adı verilen kalıcı ve düşük seviyeli bir iltihaplanma meydana geliyor. Bu kronik durum; hafızayı zayıflatıyor, düşünme yeteneğini köreltiyor ve Alzheimer gibi hastalıkları tetikliyor.

Geliştirilen sprey, beyne ulaştığı andan itibaren bu iltihap sistemlerini (NLRP3 ve cGAS-STING yolları) baskı altına alıyor.

Ayrıca hücrelerin enerji santralleri olan mitokondrileri de tamir ediyor. Dr. Madhu Leelavathi Narayana durumu, "Oksidatif stresi azaltarak ve beynin mitokondrisini yeniden aktive ederek nöronlara kıvılcımlarını geri veriyoruz" şeklinde özetliyor.

Sadece iki dozla aylarca süren hafıza artışı

Laboratuvar ortamında yapılan davranışsal testler, bu tedavinin etkilerinin inanılmaz derecede hızlı ve kalıcı olduğunu kanıtladı. Sadece iki doz uygulanan deneklerin, bellek ve tanıma görevlerinde çok daha üstün performans gösterdiği; yeni nesneleri kolayca ayırt ettiği ve çevrelerindeki değişiklikleri hızla fark ettiği gözlemlendi. Elde edilen bu mucizevi etkiler, iki dozun ardından aylarca korunmaya devam etti.

Ayrıca araştırmanın en dikkat çekici detaylarından biri de sonuçların hem erkek hem de dişi deneklerde tamamen aynı ve tutarlı çıkması oldu. T