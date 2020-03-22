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Bilim Kurulu Üyesi: Şu bir hafta en kritik dönem

Bilim Kurulu Üyesi Ceyhan, önümüzdeki bir haftanın kritik olduğunu belirterek "Şu bir haftada herkes evlerine girmezse, bu işi kontrol etmemiz mümkün değil" uyarısında bulundu.

Haber Merkezi | 22.03.2020 - 18:04..
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Bilim Kurulu Üyesi: Şu bir hafta en kritik dönem

Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüse karşı mücadele amaçlı oluşturulan Bilim Kurulu’nun üyelerinden Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Başkent Kulusi adlı progamın konuğu oldu.

Ceyhan, önümüzdeki bir haftanın Türkiye için son derece kritik olduğu ve herkesin evde olması gerektiği uyarısını yaptı.

"KONTROL ETMESİ ÇOK ZOR BİR DÖNEME GİREBİLİRİZ"

İran ve Çin’e bakıldığında vakaların azaldığını ancak Avrupa ve ABD’ye göre hızlı bir artış söz konusu olduğunu vurgulayan Ceyhan, “Yayılma kontrolden çıktı diye bir şey şu an söyleyemeyiz. Çok kritik bir dönemdeyiz. Şu bir hafta en kritik dönem. Bu haftada kontrolleri hızlı bir şekilde yapmazsak kontrol etmesi çok zor bir döneme girebiliriz” diye konuştu.

Bilim Kurulu Üyesi: Şu bir hafta en kritik dönem

"İNSANLAR TEMASA DEVAM EDERSE BU İŞİ KONTROL ETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL"

Vakaların tüm illere yayılmasıyla durumun zor olacağına işaret eden Prof. Ceyhan, “İllerin açıklanmasında böyle bir yarar olabilir. İllerin açıklanmamasının mantıklı gerekçeleri var tabii, devletimiz bu konularda önlem alıyordur. Vakalar sadece belli illerdeyse karantina uygulanıp, giriş çıkışlar durdurulabilir. Biz İtalya’dan daha büyük bir ülkeyiz, kontrol etmemiz çok zor olur. Şu bir haftada herkes evlerine girmezse, insanlara temasa devam ederse bu işi kontrol etmemiz mümkün değil” dedi.

"VİRÜSÜ ÖNLEMENİN TEK YOLU HERKESİN EVE KAPANMASIDIR"

Ceyhan, sokağa çıkma yasağına ilişkin ise şunları söyledi: “Virüsün yayılımını önlemenin tek yolu herkesin eve kapanmasıdır. 65 yaş üstüne getirilen sınırlama ölümlerin önüne geçmek için atılan bir adım. Ülkeler için sokağa çıkma yasağı kararı vermek kolay değildir. Bakın hepsi başta öneride bulundu hepsi sonra mecburen getirmek zorunda kaldı. Böyle giderse bizde aynı kararı vermek zorunda kalabiliriz.”

Bilim Kurulu Üyesi: Şu bir hafta en kritik dönem


"İLGİLİ BİR TAKIM ÜNLÜLERİN PAYLAŞTIĞI İLAÇLARA İNSANLARIMIZ İTİBAR ETMESİN"

Prof. Mehmet Ceyhan şöyle devam etti: “Vatandaşlarımızın ekstra ürün almasına gerek yok. Her gün bir kaşık yoğurt yesinler, günlük bir adet mandalina c vitamini ihtiyacını karşılar. Koronavirüsle ilgili birtakım ünlülerin paylaştığı ilaçlara insanlarımız itibar etmesin. Bu düşünülecek en kötü para kazanma yolu. Bu suistimale açık bir şeydir. Şu anda bu kadar vakada binlerce şey deneniyor. Ama etki olan bir şey olmadı. Başka virüslerde denenen ilaçlar deneniyor şu anda. Kulaktan dolma her ilaç kullanılmamalı. Bu virüsün henüz koruyucu bir ilacı yok. Hekim önerisi olmadan alınan ilaçlar kötü sonuçlara yol açabilir.”

"VİRÜS AKCİĞERE İNMEZSE 1 HAFTA SONRA AZALMA BAŞLIYOR"

Akciğer hastalığı varsa ve hastaneye yatmışsa bu bir kaç haftayı buluyor. Eğer akciğere inmezse virüs ortalama 1 hafta sonra azalma başlıyor ve sonra düzeliyor. Virüs akciğere inerse göğüs ağrısı, ishal görülüyor, nefes darlığı başlıyor. Çoğunda 8 günde bulaşıcılık sona eriyor. Garanti olsun diye 14 güne kadar bekletiliyor.”

Bilim Kurulu Üyesi: Şu bir hafta en kritik dönem


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