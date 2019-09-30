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Billur Kalkavan: Bunların çocukları ruh hastası olacak

Billur Kalkavan'dan, yine çok konuşulacak açıklamalar geldi.

Haber Merkezi | 30.09.2019 - 13:50..
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Oyuncu Billur Kalkavan, bugün bir magazin programına konuk oldu. Son söyledikleriyle çok konuşulan Kalkavan, yine çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Billur Kalkavan: Bunların çocukları ruh hastası olacak

İşte Kalkavan'ın yeni açıklamalarından ara başlıklar...

"BU ANNELİK Mİ?"

'Anne olmak matah bir şey değil’ sözlerimden sonra bana, dadılardan çok mesaj geldi. ‘Çocuğunun sesini duymamak için kulaklık takan anneler, gece odasını kilitleyen anne gördüm’ mesajları atıldı bana. Bu annelik mi?

"BEN DOĞUDAKİ ANNELERE DEMİYORUM"

Sonra biri çıkıp diyor ‘Doğudaki anneler ne olacak?’ Ben doğudaki annelere laf etmedim ki doğudaki annelerin Filipinli dadıları yok zaten. Böyle ajitasyona gerek yok. Ben net konuştum. Bağdat Caddesi’ndeki, Nişantaşı’ndaki, o şımarık çocukları yetiştiren anneler için konuştum.

"TERBİYESİZ BÜYÜTME"

Çocuğunu terbiyesiz büyütme. Çocuk avaz avaz yanında bağırıyor, o arkadaşlarıyla muhabbet etmeye devam ediyor. Bir sustursana çocuğunu, mecbur mu insanlar dinlemeye? Ama uçakta bir bebek ağlar saatlerce çıtımı bile çıkarmam. Çünkü uçakta kulağı tıkanır, canı acır ona bir şey demem. Orada bebeğin ailesine tepki gösterilince üzülürüm. Son zamanlarda kadınlar kadınlıktan çıktı. Kadınların şu söylemleri var ‘Biz yemek yapmak için mi doğduk?’ Bir iş bölümü yapılmış, yüz bin yıldır bu böyle! Erkek gitmiş avlanmış yemek getirmiş, kadın da toplamış evde ailesine yemek yapmış.

"BABAYA ÇOCUK BAKTIRMAK MODA OLDU"

Bu babaya çocuğu baktırmak da moda oldu son zamanlarda. Çocuğa anne bakar, baba bakmaz. Babanın başka görevleri var, baba çocuk altı temizlemez.

Çalışmayan erkek mi var şu hayatta. Çocuklar belli bir yaşa kadar babalarını tanımıyor, kokusunu bilmiyor. Varsa yoksa annesidir çocuğun, annesinin kokusunu teni biliyor.

Bana laf eden anneler var ya onların çocukları ileride ruh hastası olacak. Çünkü çocuklarına sarılmıyorlar, öpmüyorlar, meme vermiyorlar…"

Billur Kalkavan: Bunların çocukları ruh hastası olacak

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