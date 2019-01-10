taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.4797
Euro
6.32605
Altın
1292.945
Borsa
90929.1
Gram Altın
228.176

Binali Yıldırım: Herkes istifa etsin, biz de edelim

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olan TBMM Başkanı Binali Yıldırım, istifa tartışmalarıyla ilgili "Herkes istifa etsin, biz de edelim." açıklamasını yaptı.

AA | 10.01.2019 - 12:26..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
Binali Yıldırım: Herkes istifa etsin, biz de edelim

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde AK Parti'nin İBB Başkanı Adayı olan TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Meclis Başkanlığı'ndan istifa etmesi yönündeki iddialar hakkında konuştu.

"MECLİS DÜZENLEME YAPSIN"

10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle TBMM'de Parlamento muhabirleriyle kahvaltıda bir araya gelen Binali Yıldırım, "Benim bir teklifim var; bütün seçime girecekler bulundukları görevleri bıraksınlar. Meclis bu düzenlemeyi yapsın, o zaman bu tartışmalar da sona ersin. Buyursun herkes istifa etsin, biz de edelim." dedi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Çin'den ABD ve Kanada'ya Huawei misillemesi tehdidi

Çin'den ABD ve Kanada'ya Huawei misillemesi tehdidi

28
Koray Avcı saçlarını kestirdi

Koray Avcı saçlarını kestirdi

71
Chuck Hagel, Bolton'un Türkiye ziyaretini değerlendirdi

Chuck Hagel, Bolton'un Türkiye ziyaretini değerlendirdi

61
Ekrem İmamoğlu, Erdoğan'a heykel açıklaması yapacak

Ekrem İmamoğlu, Erdoğan'a heykel açıklaması yapacak

97
Dünya Bankası'ndan Türkiye yorumu

Dünya Bankası'ndan Türkiye yorumu

45
Aslı Enver'in eski hali

Aslı Enver'in eski hali

12
10 Ocak Perşembe günü kar tatili olan iller

10 Ocak Perşembe günü kar tatili olan iller

8
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir