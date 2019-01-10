Binali Yıldırım: Herkes istifa etsin, biz de edelim

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde AK Parti'nin İBB Başkanı Adayı olan TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Meclis Başkanlığı'ndan istifa etmesi yönündeki iddialar hakkında konuştu.

"MECLİS DÜZENLEME YAPSIN"

10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle TBMM'de Parlamento muhabirleriyle kahvaltıda bir araya gelen Binali Yıldırım, "Benim bir teklifim var; bütün seçime girecekler bulundukları görevleri bıraksınlar. Meclis bu düzenlemeyi yapsın, o zaman bu tartışmalar da sona ersin. Buyursun herkes istifa etsin, biz de edelim." dedi.