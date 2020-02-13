Bingöl’de dün öğle saatlerinden itibaren etkisini göstermeye devam ettiren kar yağışı hayat durma noktasına gelirken, köy yolları da kapandı.

2 BEBEK RAHATSIZLANDI

Yoğun kar yağışı olan Karlıova ilçesine bağlı Karlıca köyünde de 6 aylık Bünyamin ve 2 yaşındaki Bedirhan Oğuz kardeşler rahatsızlandı. Yükselen ateşi düşmeyen çocukların ailesi, durumu 112 Acil Komuta Merkezindeki sağlık ekiplerine bildirdi.

Bingöl’de sağlık ekiplerinin karla mücadelesi ViDEO

KARLA 5 SAAT MÜCADELE VERİLDİ

Yolun kar yağışından dolayı kapalı olması nedeniyle devreye Ulusal Medical Kurtarma Ekipleri (UMKE) girdi.Ekipler yaklaşık 5 saatlik yoğun uğraşların ardından köye ulaştı. Köyde ilk müdahaleleri yapılan 2 kardeş, Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.