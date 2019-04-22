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Bingöl'de teröristlere ait yaşam malzemesi bulundu

Bitlis'in Mutki ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, toprağa gömülü su tankında yaşam malzemesi ve patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler bulundu.

AA | 22.04.2019 - 13:11..
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Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre; İl Jandarma Komutanlığınca Mutki kırsalında, bölücü terör örgütü mensupları ve bunlara ait arazide gizlenmiş sığınak, mağara, barınak ve depo alanlarını tespit ve imha etmek amacıyla 19 Nisan'da "Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Volkan-47 Operasyonu" gerçekleştirildi.

Bingöl'de teröristlere ait yaşam malzemesi bulundu

KIRTASİYE MALZEMESİ DE ÇIKTI

Operasyon kapsamında yürütülen arazi arama tarama faaliyetinde; toprağa gömülü 500 litrelik su tankı içinde anahtar takımı, el yapımı patlayıcı uzaktan kumandası için kullanılmak üzere el telsizi, 4 oto kumandası, 2 metre elektrik kablosu, el feneri, şarjör kütüklüğü, gıda, sağlık ve kırtasiye malzemeleri ele geçirildi.

Bingöl'de teröristlere ait yaşam malzemesi bulundu

TERÖRLE MÜCADELEDE KARARLILIK

Açıklamada, güvenlik güçlerinin bölge halkının da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, il genelinde terörle mücadelesini kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.

Bingöl'de teröristlere ait yaşam malzemesi bulundu

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