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Binlerce kaplumbağayı sınırdan kapıya gizleyerek geçirdi

Gürcistan’dan Türkiye’ye bir otomobilin kapılarına gizlenerek kaçak yollarla sokulmaya çalışılan 5 bin 450 adet su kaplumbağasına Sarp Sınır Kapısı’nda en konuldu.

İHA | 20.01.2020 - 15:11..
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Gürcistan’dan Türkiye’ye Sarp Sınır Kapısı’ndan giriş yapmak üzere olan Azerbaycan vatandaşı Ruslan Gurbanov idaresindeki otomobil şoförün şüpheli hareketleri üzerine X-Ray tarama cihazına sevk edildi.

Binlerce kaplumbağayı sınırdan kapıya gizleyerek geçirdi

ARACIN KAPISINA SAKLADI

Araçta belirlenen yerlerde Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve Istihbarat Müdürlüğü ekiplerince yapılan detaylı kontrol sonrası aracın kapı içlerinde gizlenmiş vaziyette toplam 5 bin 450 adet su kaplumbağası yakalandı.

Konuyla ilgili olarak Hopa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 5607 sayılı kanuna muhalefetten adli işlem başlatıldı. Öte yandan geçtiğimiz yıl yine Sarp Sınır Kapısı’nda 5 bin adetin üzerinde su kaplumbağası ele geçirilmişti.

Binlerce kaplumbağayı sınırdan kapıya gizleyerek geçirdi

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