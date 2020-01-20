Binlerce kaplumbağayı sınırdan kapıya gizleyerek geçirdi

Gürcistan’dan Türkiye’ye Sarp Sınır Kapısı’ndan giriş yapmak üzere olan Azerbaycan vatandaşı Ruslan Gurbanov idaresindeki otomobil şoförün şüpheli hareketleri üzerine X-Ray tarama cihazına sevk edildi.

ARACIN KAPISINA SAKLADI

Araçta belirlenen yerlerde Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve Istihbarat Müdürlüğü ekiplerince yapılan detaylı kontrol sonrası aracın kapı içlerinde gizlenmiş vaziyette toplam 5 bin 450 adet su kaplumbağası yakalandı.

Konuyla ilgili olarak Hopa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 5607 sayılı kanuna muhalefetten adli işlem başlatıldı. Öte yandan geçtiğimiz yıl yine Sarp Sınır Kapısı’nda 5 bin adetin üzerinde su kaplumbağası ele geçirilmişti.