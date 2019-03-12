Bir bavulun havaalanı serüveni

Selen KALDIRIM/ [email protected]

Havalimanlarında, yolcu ve uçak güvenliği açısından yaşamsal öneme sahip olan bagajlar, her geçen gün en son teknolojik cihazlarla daha da geliştirilen sıkı kontrol sistemlerinden geçirildikten sonra uçağa alınıyor. Sen bavulunu X-Ray cihazlarından geçirdikten sonra chek-in kontuarına bırakıp, gidiyorsun. Bavuluna kimler neler yapıyor, bu bagaj senden sonra nereye gidiyor? Aklın kalmasın diye düşündük, bütün aşamaları bir bir anlattık.

BİR BAVULUN UÇUŞ SERÜVENİ

Bagajın yolculuk hikâyesi havalimanına girişte başlıyor.

İlk güvenlik önlemi olarak yolcu, bagajıyla giriş kapısındaki X Ray cihazından geçer. Cihaz kendisi veya bagajının geçişi sırasında işaret veriyorsa, öten bir alet veya eşya varsa, emniyet görevlisi tarafından yolcu aranır, bagajı da açtırılarak incelenir.

BAVULUNA 'BAY BAY' DEDİKTEN SONRA...

Bu işlemin ardından check-in (bilet ve bagaj işlemlerinin yapıldığı bölüm) işlemi için kontuara (check-in işlemlerinin yapılması için ayrılmış bölüm) gidiyorsun. Yolcunun bilet işlemleri tamamlandıktan sonra bagaj işlemlerine geçilir. Check-in görevlisi bagajınıza kolay kopmayan bir kimlik etiketi yapıştırır. Üzerinde barkod da bulunan bu etiket bavulunuzun yolculuk bileti ve kaybolmamasını sağlayacak yegane şey.

Görevli, etiketin bir parçasını da yolcunun biletine ekler, bavulunu yürüyen bantların üzerine koyar ve bagaj güvenlik yolculuğuna devam eder. İşte dananın kuyruğu burada kopuyor ve bagajınla birlikte tüm eşyalarına ‘baybay’ diyorsun.

ŞUT ALTI NEDİR, BAVULUN ORADA NE İŞİ VAR?

Bu aşamada bagajlar, yürüyen bantlarla terminalin altında bulunan ''şut altı'' bölümüne doğru gidiyor. Bu bölümde yerleştirilmiş birçok noktadaki optik okuyucular, bagajların bilgilerini okuyarak bavulları gitmesi gereken yöne doğru yönlendirir. Bu bavul Amsterdam'a, bu bavul Paris'e gibi... Aynı uçağın bavulları belli bir yerde toplanır. Bavullar otomatik bagaj ayırma sisteminde dönerken röntgen cihazından geçirilir.

Bavulun ayrıldıktan sonra yer hizmeti veren görevliler bagajını alarak römorklara veya konteynere yerleştirir. Bundan sonraki aşamada görevliler bagajları uçağa götürür ve bagajlar uçakların altındaki kargo bölümüne yerleştirilir.

UÇAKTA OLMAYAN YOLCUNUN BAVULU DA UÇAĞA ALINMAZ

Tüm güvenlik işlemleri tekrarlandıktan sonra, bavul uçağa yüklenir. Ancak, bu işlem, yolcu körüğüne geldiğinde uçuş kartını görevliye teslim etmesiyle gerçekleşir. Uçağa binmeyen yolcunun bavulu kesinlikle yüklenmez.

Gelen bavullarda ise yer hizmetleri şirketi görevlilerinin bagajları boşaltmasının ardından bavullar römorklarla tekrar ''şut altı''na getirilir. Bantlar aracılığıyla bagajlar, gelen katındaki konveyore ulaşır. Yolcu, her uçak için ayrı ayrı dönen bantlar üzerinden bavulunu alır.

ŞÜPHELİ BAGAJA NE YAPIYORLAR

Yolcu check-in işleminden sonra etiketlenip konveyora konulan bagajın taşıma bantları ile ''şut altı'' mahalline gelir. Burada X-Ray'den geçen bagajın ''temiz'' çıkması durumunda yürüme bantlarıyla doğrudan uçağa götürülmek üzere bagaj arabalarının olduğu yere yönlendirilir.

''Temiz'' bagajlara yönelik yapılan normal işlemin dışında, şüpheli veya Bagaj Taşıma Talimatnamesi dışında eşya ya da madde bulunan bagajlarla ilgili olarak;

''Eğer 'şüpheli' bir durum söz konusuysa, bagaj, tomografi cihazına gönderilir. Burada optik okuyucular tarafından yapılan taramada, bagaj 'temizse' bagaj arabalarının olduğu bölmeye gider. Ama optik okuyucular, güvenliğe ilişkin işaret veriyorsa, bagaj bu kez üçüncü bir güvenlik sistemi olan iz dedektöre tabi tutulur. Bagaj buradan temiz olarak geçerse, bagaj arabalarına konulur, bagaj mahalline götürülür ve uçağa yüklenir. Ama iz dedektörde de şüpheli durum devam ediyorsa, özel konveyor sistemiyle özel bir odaya alınır. Bagaj, buradan bomba imha aracıyla havalimanının tecrit edilmiş bir bölgesinde bulunan bomba imha çukuruna götürülür ve imha edilir.''





Uçaktan indikten sonra, kimlik belgelerinin kontrol edilmesi için gümrük (sınır) bölgesine alınacaksın. Bu işlemden sonra, valizlerini almak için bagajların bulunduğu salona doğru yol alıyorsun. Bagajlar konveyör bandından alınır. Konveyörler salonda ikiden fazla ise elektronik panolarda bagajın nereden geldiği ve uçuş numarası bilgileri var. Bagaj zaman teslimi, genellikle en fazla 45 dakika sürüyor.

AKTARMALI BAVUL

Eğer düzenli havayolu ile uçuş (aktarmalı) doğrudan değilse, bagajınız ilk kalkış noktasında teslim edildikten sonra aktarma noktasında, bagaj otomatik diğer uçuşa transfer edilir ve siz bagajınızı vardığın şehirden alırsın.

BAVULUN ORTADA YOK?

Uçaktan indin, bagaj alım bölümünde beklemeye geçtin. Herkes bavulunu aldı gitti, senin bavul uçaktan çıkmadı. Check-in sırasında sana verilen bagaj etiketini yanından ayırma. Ancak bu etiket üzerindeki kodlar ve numaralar sayesinde bavulunu bulabilir veya tazminat talep edebilirsin. Uçuş kartına da ihtiyacın olacağını unutma. ‘Kayıp ve bulunmuş eşya’ (lost and found office) ofisine git; orada yardımcı olacaklar.



