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Bir Kıbrıs Gazisinin Sıra Dışı Anıları

Kahraman Arslan, Kıbrıs Gazisinin filmleri aratmayan hayata tutunuş hikâyesini anlatıyor.

Özel İçerik | 17.08.2019 - 11:01..
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Bir Kıbrıs Gazisi

Kıbrıs Barış Harekâtı, Türkiye için daha önceden planlanmamış olağanüstü bir durumun neticesinde 1974 yılında gerçekleşti. Bu harekât, o dönemde yaşayanların hafızasında unutulmaz izler taşımasına sebep oldu. Bu harekâtın izleri birçok eserle ölümsüzleştirildi. Bir Kıbrıs Gazisinin Sıra Dışı Anıları kitabıyla, ölümsüzleşen yapıtlara bir yenisi ekledi.

BİR KIBRIS GAZİSİNİN SIRA DIŞI ANILARI

Arslan bu kitabını, didaktik olma kaygısı gütmeden, gerçekçilikten de ödün vermeden sürükleyici bir anlatım tarzıyla kaleme alıyor.

Tanıtım bülteninde şöyle bir açıklama da var:

“Elinizdeki bu kitap klasik anlamda bir savaş veya tarih çalışması sayılamaz. Yani, bir savaşı başlangıcından sonuna kadar kronolojik bir düzen içinde anlatmak kaygısı taşımıyor. Alışılmış “Kıbrıs Barış Harekâtı” kitaplarına da benzemiyor. Olayları art arda sıralayan, askeri bakış açısını öne çıkaran bir “harp tarihi” sunmuyor. Her biri bağımsız birer bölümün sıralanmasında, kimi zaman dönem dışı gezintilere çıkılmış olsa da Kıbrıs Barış Harekâtı kronolojisine elden geldiğince uyulmaya çalışılmıştır.”

Bir Kıbrıs Gazisinin Sıra Dışı Anıları

Bir Kıbrıs Gazisinin Sıra Dışı Anıları

Doç. Dr. Kahraman Arslan

Minel Yay.

S.:128

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Sonay Karaman

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