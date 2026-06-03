Bircan Yıldırım hakkında gözaltı kararı
Sosyal medyada dezenformatif paylaşımlarıyla tanınan Bircan Yıldırım hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi.
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Sosyal medya dijital içerik üreticisi Bircan Yıldırım hakkında gözaltı kararı verildi.
Yürütülen soruşturma kapsamında Bircan Yıldırım hakkında aynı zamanda arama ve el koyma kararı da çıktığı belirtiliyor.
DEZENFORMASYON PAYLAŞIMLARI
Bircan Yıldırım, sosyal medyada yaptığı dezenformatif içerikli paylaşımlarla biliniyor.
Sosyal medyada yanlış bilgiye dayalı olarak yürütülen birçok kampanyada Bircan Yıldırım'ın da adı geçiyor.
YAYIN DA YAPIYORDU
Bircan Yıldırım aynı zamanda Youtube'da da yayınlar yapıyordu.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi