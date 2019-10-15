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Birleşik Arap Emirlikleri bandosu da Rus marşını çalamadı

Rusya Devlet Başkanı Putin, Suudi Arabistan'dan sonra Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) geçti. Ancak bando krizi, burada da devam etti.

Haber Merkezi | 15.10.2019 - 18:03..
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, olaylı Suudi Arabistan ziyareti sonlandı. Ancak Rus marşı krizi bir türlü sonlanmadı.

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ'NE GEÇTİ

Suudi Arabistan'da resmi temaslarda bulunan Putin, buradan Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) geçti.

Birleşik Arap Emirlikleri bandosu da Rus marşını çalamadı

Birleşik Arap Emirlikleri bandosu da Rus marşını çalamadı VİDEO

RUS MARŞI KRİZİ BAE'DE DE DEVAM ETTİ

Putin ve Abu Dabi Kralı Mohamed bin Zayed al-Nahyan'nın yapacağı toplantı öncesi, milli marşlar çalındı. Ancak BAE bandosu, Rus marşını çalarken Suudi Arabistan korosu gibi detone oldu.

Birleşik Arap Emirlikleri bandosu da Rus marşını çalamadı

PUTİN'İN YÜZÜNE YANSIDI

Rusya Devlet Başkanı Putin'in, dinlediği 'başarısız' Rus marşı denemeleri sonrası 'hayal kırıklığı' yüzüne vurdu.

Birleşik Arap Emirlikleri bandosu da Rus marşını çalamadı

Birleşik Arap Emirlikleri bandosu da Rus marşını çalamadı

Suudi Arabistan askerleri Rusya Milli Marşı'nı çalamadı VİDEO

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