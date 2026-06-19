‘Birlikte Güçlüyüz’ etiketi sosyal medyanın zirvesine çıktı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hayata geçirilen “Birlikte Güçlüyüz” kampanyası, dijital platformlarda büyük yankı uyandırdı.

Kısa süre içinde geniş kesimlere ulaşan etiket, sosyal medya gündeminde ilk sıraya yerleşti.

Kampanya kapsamında hazırlanan videoyu paylaşan İletişim Başkanı Burhanettin Duran, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın resmi hesaplarından da yayımlanan videoda, Türkiye’nin geleceğine ortak dayanışma ve güçlü toplumsal bağlarla yüründüğü vurgulandı.

BİRLİKTE GÜÇLÜYÜZ, BİRLİKTE TÜRKİYE'YİZ"

Paylaşımda, “Türkiye Yüzyılı hedeflerine ilerlerken gücümüzü birlikten alıyor, zorlukları omuz omuza aşarak başarılarımızı birlikte kutluyoruz. Çünkü birlikte güçlüyüz, birlikte Türkiye’yiz” mesajına yer verildi.

Açıklamada ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde milli iradenin, toplumsal dayanışmanın ve kardeşlik hukukunun Türkiye’nin yarınları için temel güvence olduğu ifade edildi.

Kampanya yalnızca vatandaşlar arasında değil, siyaset ve sivil toplum çevrelerinde de geniş destek buldu.,

Kabine üyeleri, milletvekilleri, akademisyenler ve çok sayıda kullanıcı, “Birlikte Güçlüyüz” etiketiyle paylaşımlar yaparak kampanyaya katkı sundu.

Gün boyunca milyonlarca kullanıcıya ulaşan etiket, dijital mecraların en çok konuşulan başlıkları arasındaki yerini korudu.