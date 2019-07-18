Bitlis’teki işçilerin zorlu Ahlat taşı çalışmaları başladı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde taş ustaları, Ahlat taşını çıkarmak için güneşin altında ocaklarda çalışmalarını sürdürüyor.

35-40 DERECELİK SICAK HAVADA ZORLU MESAİ

Ustalar, özel yapıların mimarisinde ve tahrip olan tarihi eserlerin onarımında kullanılan Ahlat taşını çıkarmak için 35-40 derecelik sıcak havada, yoğun mesai harcıyor.

Ahlat ilçesinde zorlu şartlarda çıkarılan ve binaların yalıtımında kullanılan Ahlat taşı, hem estetik açıdan hem de sağlık açısından tercih ediliyor.

SABAHIN İLK IŞIKLARINDA ÇALIŞMAYA BAŞLIYORLAR

Nemrut Dağı eteklerinde bulunan taş ocaklarında işçiler günün ilk ışıkları ile birlikte çalışmaya başlayarak, ellerindeki çivi ve manivela yardımıyla taş bloklarını çıkarıyor.

METRE KARESİ 40-50 TL ARASINDA DEĞİŞİYOR

Türkiye’nin değişik illerine, zaman zaman da yurt dışına gönderilen Ahlat taşının metrekaresi 40-50 TL arasında alıcı buluyor.

YAZ AYLARINDA SERİN KIŞ AYLARINDA SICAK

Bina yalıtımı, camiler, çeşmeler, minareler, kümbet ve çeşitli anıtlarda tercih edilen Ahlat taşı, özellikle yaz aylarında serin, kış aylarında ise sıcak tutan bir özelliğe sahip.

İŞLENMESİ UZUN BİR SÜREÇ

Kendi kendini yenileme özelliği ile uzun yıllar dayanan Ahlat taşının çıkarılması ve işlenmesi zorlu bir süreç alıyor.