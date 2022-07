Pele kimdir

Brezilya ve dünya futbolunun efsanevi ismi Edson Arantes do Nascimento Pele'nin hayat hikayesidir.

Brezilya ve dünya futbolunun gelip geçmiş en önemli futbolcuları arasında yer alan Edson Arantes do Nascimento Pele, adını dünya futbol tarihine altın harflerle yazdırdı.

Yeteneğiyle, klasıyla, duruşuyla, başarılarıyla her zaman zirvede oldu; sevildi. Pele'nin adı unutulmazlar arasına girdi.

O futbolun taçsız kralıdır...

Ünlü futbol adamına dair...

Edson Arantes do Nascimento Pele, 1940 yılında Brezilya'da dünyaya geldi.



Futbola Bauru Atletic takımında başlayan Pele, 1955’te geçtiği Santos Kulübü’nde 1956’da A takımına alındı.



İlk Dünya Şampiyonluğu’nun 1958’de tattı.





Dikkat çeken bir futbol sihirbazı

Yedekler arasında İsveç’e götürülen Pele oyuna girdiği zamanlarda başarılı futboluyla dikkatleri üzerine çekti ve Milli Takımın ilk onbirinde yer alarak kupayı kaldıranlar arasına girdi.



1962 Dünya Kupası onun için kötü bir dönemdi. Pele sakat olduğu için bu milli takıma çağrılmadı.



Futbol’un taçsız kralı olarak adlandırılan Pele, 1970 dünya kupasında hem olgun bir futbolcu hem de dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcusu olduğu gösterdi ve Brezilya bu dünya kupasından da şampiyonlukla çıkarak 3 kez kupayı evine götürdü.





Rakiplerin korkulu rüyası

Her an her şeyi yapabilecek teknikte bir oyuncu olması, rakiplerin korkulu rüyası haline getirdi onu fakat o bununla şımarmak yerine kendisini daha da geliştirmeye çalıştı.



1974 yılına kadar oynadığı Santos takımında tam 1284 gol attı. 1975’te, 4 milyon dolar karşılığında ABD’nin Cosmos Takımı’na transfer oldu. 1977’de futbolu bıraktığında, 1363 lig maçında attığı gol sayısı 1281’e ulaştı.

Türk seyircilerle buluştu

1959’da dünyada, 1960, 1964, 1965’te Güney Amerika’da yılın futbolcusu seçildi.

Kaleme aldığı "Ben Pele" adlı otobiyografisi en çok satan kitaplar listesine girdi.

1973’te Santos ile İstanbul’a gelerek Fenerbahçe-Santos maçında Türk seyircisinin karşısına çıktı.

Pele 81 yaşında ve hayatına devam ediyor.