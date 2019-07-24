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Bizans Öncesi İstanbul: İstanbul’un Pagan Çağı

Paganizm ve ezoterik öğretiler araştırmacısı, yazar Erhan Altunay, Marmaray kazılarıyla zenginleşen tarihi buluntuların, çok farklı bir İstanbul tarihini ortaya çıkardığını İstanbul’un Pagan Çağı adlı kitabında yazdı…

Özel İçerik | 24.07.2019 - 11:34..
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İstanbulun Pagan Çağı

İstanbul, pek çok romana, pek çok filme konu olmuş büyülü bir şehir. Kuşkusuz bu büyünün en özel sebeplerinden biri de henüz tam olarak ortaya çıkmamış tarihi. Özellikle Marmaray kazıları sırasında ortaya çıkan tarihi buluntularla ilk çağlara kadar dönebilmek mümkün. Altunay da, İstanbul’un Pagan Çağı adını verdiği kitabında, bu özel şehrin gizli kalmış yönlerini inceliyor…

İstanbul'un Pagan Çayı - Erhan Altunay

(Erhan Altunay)

İSTANBUL’UN PAGAN ÇAĞI

Bu kitapta, İstanbul'un ilk zamanlarından başlayıp Hıristiyanlığın hâkimiyetine kadar geçen süreç konu ediliyor. Amacı ise, İstanbul'un antik tarihinin geniş kitlelere tanıtılması…

Marmaray kazılarından sonra ortaya çıkan bu gelişmeler,

- Kazılarda hangi eserlere ulaşıldı, hangileri toprağın derinliklerine üstelik sonsuza dek terk edildi?

- İstanbul’un pagan çağında neler yaşandı?

sorularını da cevaplıyor.

Kitabın tanıtım bülteni şöyle diyor:

“Bu kadim şehrin kuruluş efsanesini dinlemeye hazır olun... Bir şehrin kuruluşundaki tanrısallık ya da olağanüstülük, şehrin varoluşu boyunca ona eşlik edecek bir kutsallığı oluşturur ve bu da o şehrin varoluşunu haklı kılar, hatta  o şehrin diğer şehirlere olan üstünlüğünü de belirler. İşte İstanbul böyle bir şehir... Elinizdeki kitabın konusu İstanbul’un pagan çağı... Yani ilk zamanlarından itibaren, Hıristiyanlığın hâkimiyetine kadar geçen süreç... İstanbul’un ilk dönemlerinin tarihi, birkaç akademik yayın dışında popüler bir yayın olarak hiç yayımlanmadı. İstanbul’un antik tarihinin büyük kitleler tarafından bilinmesi gerektiğini düşünerek bu kitabı yayıma hazırladık.”

İstanbul'un Pagan Çayı - Erhan Altunay

İstanbul'un Pagan Çağı

Erhan Altunay

Destek Yay.

S.: 152

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*

Damla Karakuş

[email protected]

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