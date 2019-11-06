taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7555
Euro
6.3746
Altın
1485.95
Borsa
100525.32
Gram Altın
274.857
Bitcoin
53507.01

BM: Irak'taki protestolarda 254 kişi öldü

Birleşmiş Milletler Irak Misyonu, ülkede 1 Ekim'de başlayan hükümet karşıtı gösterilerde şu ana kadar 254 göstericinin hayatını kaybettiğini, binlerce eylemcinin yaralandığını belirtti.

AA | 06.11.2019 - 08:31..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş
BM: Irak'taki protestolarda 254 kişi öldü

BM'nin yayınladığı "25 Ekim-4 Kasım Irak Gösterileri" raporunda, ülkenin başkenti Bağdat başta olmak üzere orta ve güney kesimlerinde devam eden gösterilerin ikinci dalgasında, 97 eylemcinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Binlerce eylemcinin de gösteriler sırasında yaralandığına dikkat çekilen raporda, 25 Ekim itibarıyla tekrar başlayan gösterilerde, BM'nin protestoculara yönelik birçok hak ihlalini gözlemlediğine yer verildi.

Bağdat'taki gösterilerde ölü ve yaralılar var

BM: Irak'taki protestolarda 254 kişi öldü

GAZ BOMBALARI 16 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ

Raporda, güvenlik güçlerince atılan gaz bombasının 16 göstericinin ölümüne neden olduğu kaydedildi.

Raporda açıklamalarına yer verilen BM Irak İnsan Hakları Ofisi Sorumlusu Danielle Bell, "Güvenlik güçlerinin silahsız göstericileri gaz bombasıyla hedef almasının herhangi bir gerekçesi olamaz." ifadelerini kullandı.

BM: Irak'taki protestolarda 254 kişi öldü

MİLLETVEKİLLERİNİN EVLERİNİ YAKTILAR

Irak'ın güneyindeki Zikar vilayetinde göstericiler, 3 milletvekilinin evini yaktı.

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, göstericiler, Zikar'ın Eş-Şatra ilçesinde "Sairun" Koalisyonu milletvekillerinden Naci es-Saidi, "El-Fetih Koalisyonu'ndan Muna el-Gurabi ile Kanun Devleti Koalisyonu milletvekili Zeynep el-Hazreci'nin evini ateşe verdi.

Irak'ta hükümet karşıtı göstericiler birçok yolu trafiğe kapattı

BM: Irak'taki protestolarda 254 kişi öldü

BM: Irak'taki protestolarda 254 kişi öldü

CAN KAYBI YOK

Olaylarda can kaybı yaşanmazken, sivil savunma ekiplerinin evlerde çıkan yangınları söndürmeye çalıştığı ifade edildi.

BM: Irak'taki protestolarda 254 kişi öldü

IRAKLILAR NEYİ PROTESTO EDİYOR

Iraklılar, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmetlerinin yetersizliğini protesto etmek amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor.

Ülkede 1 Ekim'de harekete geçen eylemciler, Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri gösterilere, 25 Ekim'de tekrar başlamıştı.

BM: Irak'taki protestolarda 254 kişi öldü

BM: Irak'taki protestolarda 254 kişi öldü

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Trump, Evanjelik kişisel papazını Beyaz Saray'a aldırdı

Trump, Evanjelik kişisel papazını Beyaz Saray'a aldırdı

81
Emniyet'te terörle mücadele için yeni birim

Emniyet'te terörle mücadele için yeni birim

15
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

3
Kamışlı'da rejim güçleri, YPG kontrolündeki bölgede

Kamışlı'da rejim güçleri, YPG kontrolündeki bölgede

17
Meksika'da Mormon ailesi katledildi

Meksika'da Mormon ailesi katledildi

10
İngiltere'de seçimlere Rusya müdahalesi iddiası

İngiltere'de seçimlere Rusya müdahalesi iddiası

12
Bursa'da 'Dur' ihtarına uymayan şahıs polisle çatıştı

Bursa'da 'Dur' ihtarına uymayan şahıs polisle çatıştı

61
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir