BMW'nin efsanevi performans modeli M2, dört çekerden çekiş sistemine kavuşuyor

Alman otomobil üreticisi BMW, popüler M2 modeline dört tekerlekten çekiş özelliğini getirerek sürüş dinamiklerini yeni bir boyuta taşıyor.

Bu yaz yollara çıkacak olan yeni BMW M2 M xDrive, yüksek gücü ve geliştirilen performans verileriyle dikkat çekiyor.

PERFORMANS DEĞERLERİ

Yeni model, markanın efsanevi 3.0 litrelik motoruyla 480 beygir güç ve 600 Nm tork üretmeyi başarıyor.

Araç, diğer kardeşlerinin aksine yalnızca sekiz ileri otomatik M Steptronic şanzıman seçeneğiyle satın alınabilecek.

Dört tekerlekten çekiş sisteminin sağladığı ek çekiş gücü sayesinde M2, 0-100 km/s hızlanma süresini tam 0.3 saniye kadar aşağıya çekiyor.

Aracın 0-200 km/s hızlanması 12.8 saniye olarak belirtilirken, M Driver's Package ile azami sürat 285 km/s seviyesine ulaşıyor.

Bavyeralı mühendisler, sürücülerin dört tekerlekten çekiş sistemini sürekli kullanmak istemeyeceğini öngörerek donanım listesine Aktif M Diferansiyel sistemini dahil etti.

Bu teknoloji sayesinde sürücüler tek bir tuşla motor gücünü yalnızca arka tekerleklere yönlendirebilme özgürlüğüne sahip oluyor.

Türkiye pazarında güncel tarih itibariyle 14 milyon TL'den daha yüksek bir başlangıç fiyatıyla satılan bu özel model, merakla beklenen xDrive donanımlı versiyonuna bu yaz döneminde kavuşacak.