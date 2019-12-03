Bodrum'da 21 kaçak göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik ekipleri, Bodrum’dan Yunanistan adalarına yasa dışı yollardan kaçmaya çalışan göçmenler için iki ayrı operasyon gerçekleştirdi.
21 AFRİKA UYRUKLU GÖÇMEN YAKALANDI
Bodrum Kargı Adası açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak, içerisindeki Güney Afrika uyruklu 9 göçmen yakalandı.
Yine Bodrum Akyarlar açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak, içerisindeki Güney Afrika uyruklu 12 göçmen yakalandı. Yakalanan 21 göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecek.