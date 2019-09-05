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Bodrum'da 85 köpek için villa aldı

Daha fazla hayvana bakabilmek için satın aldığı havuzlu villasını dizayn eden Aylin Yıldız Schwarz, 85 köpeğe hayatını adadı.

İHA | 05.09.2019 - 17:05..
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Almanya'da anestezi uzmanlığından emekli olduktan sonra Türkiye'ye dönen 63 yaşındaki Aylin Yıldız Schwarz, 19 yıl önce Bodrum'da satın aldığı yalıya yerleşti.

KÖPEKLERİ İÇİN DAHA BÜYÜK BİR VİLLA ALDI

Sokakta bulduğu yaşlı, engelli ve yavru köpeklere yalısında bakmaya başlayan Schwarz, çevredekilerin şikayeti ile daha fazla hayvana bakmak için yalısını satarak Ortaca'da havuzu da bulunan bir villa aldı.

Bodrum'da 85 köpek için villa aldı

85 KÖPEĞE GÖZÜ GİBİ BAKIYOR

Bodrum'da baktığı 60 köpeğini de yanına alarak yeni villasına taşınan Schwarz, buradan bulduğu köpeklerle, aralarında engellilerin de olduğu 85 köpeğe bakmaya başladı. Köpekler için mobilya takımı, televizyon alan Schwarz, engelli köpeklere havuzda terapi uyguluyor.

Bodrum'da 85 köpek için villa aldı

Bodrum'da 85 köpek için villa aldı

Bodrum'da 85 köpek için villa aldı

Bodrum'da 85 köpek için villa aldı

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