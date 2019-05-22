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Bodrum’da ana su borusu patladı, oteller boşaltıldı

İlçede, ana su borusu patlayınca ortalık savaş alanına döndü. Suyun şiddetiyle otellerin duvarları yıkıldı, odaları su bastı.

İHA | 22.05.2019 - 18:50..
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Muğla’nın Bodrum ilçesinde ana su borusu hattı henüz bilinmeyen bir nedenle patladı.

Bölgede bulunan otel, ev ve çok sayıda işyeri sular altında kaldı. Suyun şiddetiyle duvarı yıkılan 3 otelin odalarını su bastı.

Odaların ve restoranların sular altında kaldığı otellerdeki turistler korku dolu anlar yaşadı. Neye uğradığını şaşıran turistler bölgede bulunan başka otellere tahliye edildi. Otellerin içerisinde bulunan havuzlar ise çamurlu sular ile doldu taştı.

2 KADIN YARALANDI

Bir otelin Spa merkezinde çalışan 2 kadın ise hafif şekilde yaralandı. Ortalığın savaş alanına çeviren su hattı patlamasından 1 yaşlı kadın ise suların içinde mahsur kaldığı öğrenildi. Sular altında kalan otelin çalışanı Kardelen Beyazıt, “Bir anda sular hızlıca yükselmeye başladı. Biz sulardan çıkmaya çalışırken su bizi aldı götürdü. Ben bacağımdan, arkadaşım ise ayağından yaralandı” ifadelerini kullandı.

Evleri ve iş yerleri sular altında kalan vatandaşlar ise büyük şaşkınlık yaşadı. Cadde ve sokaklarda asfaltlar kalktı ve büyük çapta maddi zarar meydana geldi. Araç trafiğine kapatılan bölgeye verilen elektrik de kesildi. Boşaltılan otellerde büyük çapta maddi zarar meydana geldiği öğrenildi. Bodrum Belediyesi ekipleri tarafından bölgede temizlik ve hasar tespiti çalışmaları başlatıldı.
Bodrum’da ana su borusu patladı, oteller boşaltıldı

Bodrum’da ana su borusu patladı, oteller boşaltıldı

Bodrum’da ana su borusu patladı, oteller boşaltıldı

Bodrum’da ana su borusu patladı, oteller boşaltıldı

Bodrum’da ana su borusu patladı, oteller boşaltıldı

Bodrum’da ana su borusu patladı, oteller boşaltıldı

Bodrum’da ana su borusu patladı, oteller boşaltıldı

Bodrum’da ana su borusu patladı, oteller boşaltıldı

Bodrum’da ana su borusu patladı, oteller boşaltıldı

Bodrum’da ana su borusu patladı, oteller boşaltıldı

Bodrum’da ana su borusu patladı, oteller boşaltıldı

Bodrum’da ana su borusu patladı, oteller boşaltıldı

Bodrum’da ana su borusu patladı, oteller boşaltıldı

Bodrum’da ana su borusu patladı, oteller boşaltıldı

Bodrum’da ana su borusu patladı, oteller boşaltıldı

Bodrum’da ana su borusu patladı, oteller boşaltıldı

Bodrum’da ana su borusu patladı, oteller boşaltıldı

Bodrum’da ana su borusu patladı, oteller boşaltıldı

Bodrum’da ana su borusu patladı, oteller boşaltıldı

Bodrum’da ana su borusu patladı, oteller boşaltıldı

Bodrum’da ana su borusu patladı, oteller boşaltıldı

Bodrum’da ana su borusu patladı, oteller boşaltıldı

Bodrum’da ana su borusu patladı, oteller boşaltıldı

Bodrum’da ana su borusu patladı, oteller boşaltıldı

Bodrum’da ana su borusu patladı, oteller boşaltıldı

Bodrum’da ana su borusu patladı, oteller boşaltıldı

Bodrum’da ana su borusu patladı, oteller boşaltıldı

Bodrum’da ana su borusu patladı, oteller boşaltıldı

Bodrum’da ana su borusu patladı, oteller boşaltıldı

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