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Bodrum'da nadir rastlanan mekik kelebeği görüldü

Kamuflaj desenini andıran kanatlara sahip olan 'Daphnis Nerii' diğer adıyla mekik kelebeği Bodrum'da ortaya çıktı.

DHA | 11.06.2019 - 18:52..
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde Faysal Şefkatlioğlu isimli şahıs bu sabah evinin bahçesinde, daha önce görmediği bir kelebekle karşılaştı.

Kelebeğin fotoğraflarını çeken Şefkatlioğlu, sosyal medyadan paylaştı. Yeşil, kahverengi, pembe, sarı renklerle askeri kamuflajı andıran deseni, iri boyu ve uzun ince kanatları ile dikkat çeken kelebek, yaklaşık 1 saat evin bahçesinde kısa mesafeli uçuşlar gerçekleştirdikten sonra gözden kayboldu.

YILIN BU ZAMANLARINDA BODRUM'DA GÖRÜNÜYOR

Muğla Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkilileri kelebeğin 'Daphnis Nerii' (mekik) türü olduğunu belirterek, yılın bu zamanlarında Bodrum ve çevresinde görüldüğünü kaydetti.

Bodrum'da nadir rastlanan mekik kelebeği görüldü

Bodrum'da nadir rastlanan mekik kelebeği görüldü

Bodrum'da nadir rastlanan mekik kelebeği görüldü

Bodrum'da nadir rastlanan mekik kelebeği görüldü

Bodrum'da nadir rastlanan mekik kelebeği görüldü

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