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Bodrum'daki Hint düğünü 3 gece 3 gün sürdü

Bodrum milyon dolarlık düğünlerin merkezi haline geldi. Bu kez Hindistan'ın en zengin ailelerinden biri 2 milyon dolar harcayarak bir düğün yaptı.

İHA | 16.05.2019 - 14:40..
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Hindistan’da uluslararası ticaret işiyle uğraşan Gıdwani ailesinin oğlu Suraj Gıdwani düğün için Bodrum’u tercih etti. 3 gün süren düğünün son gününde gelin ve damat geleneksel Hint düğünü ile dünya evine girdi.

Yaklaşık 2 milyon dolar harcanan ve 300 davetlinin katıldığı düğünde misafirler özel uçaklarla ilçeye geldi. 10- 13 Mayıs tarihlerinde gerçekleşen düğün için Hindistan’dan gelen 60 personel misafirlere hizmet etti. Düğünde ikram edilen yemekler için ise Hindistan’dan özel aşçıların getirtildiği öğrenildi.

Bodrum'daki Hint düğünü 3 gece 3 gün sürdü VİDEO

HİNT GELENEKLERİYLE EVLENDİLER

Düğüne ilk olarak damat Suraj Gıdwani ve yakınları geldi. Diğer Hint düğünlerinin aksine damat Gıdwani, Mehendi törenine giderken ata binmeyi tercih etti.

Daha sonra gelin Bhavna Gıdwani yakınları ile birlikte tören alanına geldi. Sari adı verilen özel bir gelinlik giyen gelin ve damada Mehendi (Kına) töreni yapıldı. Yaklaşık 2 saat süren törende din adamlarının duaları eşliğinde Hint gelenekleri yerine getirildi.

Bodrum'daki Hint düğünü 3 gece 3 gün sürdü

DÜĞÜN 3 GECE 3 GÜN SÜRDÜ

Suraj ve Bhavna Gıdwani çiftinin Hint gelenekleriyle evlendiği düğün 3 gün 3 gece sürdü. Gıdwani çifti, Organizasyon 3’üncü gününde geleneklerine uygun olarak dünya evine girdi.

Çiftin aile yakınları ve Hindistan’dan gelen din adamlarının bulunduğu nikah töreni yaklaşık 2 saat sürdü. Nikah töreninin ardından yemek alanına geçen davetliler Hint şarkıları eşliğinde gece boyu eğlendi.

Bodrum'daki Hint düğünü 3 gece 3 gün sürdü

50 VIP ARAÇ TAŞINDI

Düğün öncesi özel uçaklarla Bodrum’a gelen davetlilerin eşyaları Bodrum nakliyattan kiralanan 3 kamyonla taşındı.

Hintli ailenin 5 yıldızlı otelin tamamını kapattığı öğrenildi. Davetlilerin transferleri için ise Vip Bodrum transferden 50 araç kiralandığı öğrenildi.

Bodrum'daki Hint düğünü 3 gece 3 gün sürdü

Bodrum'daki Hint düğünü 3 gece 3 gün sürdü

Bodrum'daki Hint düğünü 3 gece 3 gün sürdü

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