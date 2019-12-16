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Bodrum'daki The Bo Viera'nın yıkım maliyeti

Bodrum Gündoğan'da doğa katledilerek yapılan The Bo Viera projesinin kaçak kısımları yıkıldı.

Haber Merkezi | 16.12.2019 - 09:19..
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Bodrum'daki The Bo Viera'nın yıkım maliyeti

Geçtiğimiz yaz Türkiye'nin gözde tatil mekanlarından Bodrum'da yapılan kaçak yapılara müdaha edildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ağustos ayının sonlarında bölgeye giderek denizden inşaatı devam eden yapıları denetledi ve kaçak olanlar için yıkım talimatı verdi.

EN DİKKAT ÇEKENİ: THE BO VIERA

Bu inşaatlar arasında göze en çok batan ise kapladığı alanın büyüklüğü ve deniz üzerinde yaptığı alanlarla konut ve otel projesinin bir arada yer aldığı The Bo Viera oldu.

Bodrum'daki The Bo Viera'nın yıkım maliyeti

YIKMAK DA MALİYETLİ

The Bo Viera'da yapılan kaçak kısımların yıkımının maliyeti ise 15 milyon lira tuttu.

Bu da gösteriyor ki müteahhitlerin daha çok kazanma hırsı bu defa işe yaramadı.

Bodrum'daki The Bo Viera'nın yıkım maliyeti

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