Güneşler-Serdivan arasında çalışan Samet Sarı idaresindeki dolmuşa yolcu olarak anne ve çocuğu bindi. Yolculuk esnasında ismi D.Ö. olduğu öğrenilen 4 yaşındaki küçük kız çocuğunun boğazına aniden yediği şeker kaçtı. Küçük çocuğunun morardığını ve nefes alamadığını fark eden anne bir anda çığlıklar atarak panik yaşadı.

DOLMUŞ ŞOFÖRÜ ÇOCUĞU HASTANEYE YETİŞTİRDİ

Annenin feryatlarını duyan dolmuş şoförü Samet Sarı, araçta bulunan diğer yolcuları indirdikten sonra güzergahını değiştirerek küçük çocuğu çocuk hastanesi acil servisine götürdü. Yaşanan panik dolu anlar ise dolmuşun içerisinde bulunan güvenlik kamerasına an be an yansıdı. Görüntülerde, annenin feryatları ve dolmuş şoförünün çocuğu hastaneye yetiştirebilmek için elinden gelen gayreti gösterdiği görülüyor. Küçük çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Boğazına şeker kaçan çocuğu şoför hastaneye yetiştirdi

"CANLARI BİZE EMANETTİ"

Yaşanan panik anını anlatan ve amacının çocuğu hastaneye yetiştirmek olduğunu söyleyen Samet Sarı, “Işıklardan hareket haline çıktım, durağa yanaşmak üzereyken bayanın arka taraftan çığlıklarını duydum. Çocuk, yumuşak şekerler var onlardan yutmuş ve o şeker boğazına yapışmış. Bayan daha sonrasında fark etmiş durumu ve çocuk morarmaya başlamış. Ben onu gördükten sonra yolcuları hemen arabadan aşağıya indirerek; kırmızı ışık, ters şerit nasıl gittiysem aklımda sadece hastaneye gitmek vardı. Hastaneye yakındım, şehir içerisinden en yakın olan çocuk acil hastanesine götürdüm. İlkyardım eğitim olsaydı diyorlar ama burada ilk yardımlık bir şey yok şeker yapışmış, sert bir şeker olsa belki müdahale edilebilir ama yapışkanlı şekerlemeler olduğu için sıkıntıydı o benim sadece aklımda hastaneye gitmek vardı. İlk hastaneye gittiğim zaman kapının önünde ambulans personeli vardı onlar müdahale etti hemen. Çocuğun durumu hakkında tam bilgi alamadım ama ulaşabildiğim kadarıyla iyiymiş sıkıntı yokmuş. Soğukkanlılığı korumak gerekiyor bir anlık karar ile çıktım ben. Ebeveynlere de söylüyorum bu tarz şeker ve boncuklara karşı çocuklarını korusunlar. Çocuk daha 4-5 yaşında bir çocuk. Biz bunu insanlık için yaptık, aracımıza binen herkesin canı bize emanet. Biz o şekilde görevimizi yaptık” dedi.