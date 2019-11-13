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Bolivya'da Jeanine Anez kendisini başkan ilan etti

Amerika'nın desteğiyle yapılan darbenin ardından Evo Morales ülkeyi terk etti, İkinci Senato Başkan Yardımcısı Jeanine Anez başkanlık koltuğuna oturdu.

Haber Merkezi | 13.11.2019 - 12:43..
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Bolivya'da Jeanine Anez kendisini başkan ilan etti

Bolivya'da devlet başkanı Evo Morales'e karşı, Amerikan destekli bir darbe yapıldı.

Ülkeyi terk etmek zorunda kalan Morales, Meksika'ya sığındı. Morales'in ülkeyi terk etmesinin ardından, evi yağmalandı. Sokaklara çıkan eylemciler, ortalığı savaş alanına çevirdi.

YENİ BAŞKAN ANEZ

Amerika tarafından büyük bir karışıklığın içerisine sürüklenen Bolivya'da İkinci Senato Başkan Yardımcısı Jeanine Anez, kendisini devlet başkanı olarak ilan etti.

Anez, ilk açıklamasını da Amerikan CNN'e yaptı.

Bolivya'da Jeanine Anez kendisini başkan ilan etti

Bolivya'da Jeanine Anez kendisini başkan ilan etti

MORALES KINADI

Morales ise, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Anez'in kendisini 'geçici devlet başkanı' olarak ilan etmesini kınayarak, yaşananları 'bariz bir saygısızlık' ve 'anayasanın ihlali' olarak nitelendirdi.

Morales, şu ifadeleri kullandı: "Tarihin en kurnaz ve feci darbesi tamamlandı. Bir darbeci sağcı senatör, kendisini önce senato başkanı ilan etti ve sonra yasama çoğunluğu olmadan etrafında bir grup suç ortağı ve halkı baskı altına alan ordu ve polisin öncülüğünde Bolivya'nın geçici devlet başkanı ilan etti."

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