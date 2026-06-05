Bolu'da iş yerine ektiği çiçekleri kopardılar

Bolu'da ilginç bir olay yaşandı.

Borazanlar Mahallesi Hürriyet Caddesi’nde lokanta işleten Fatma Aydın, iş yerinin önünü saksılara ektiği rengarenk çiçeklerle süsledi.

Ancak Aydın'ın çiçekleri uzun ömürlü olmadı.

YOLDAN GEÇERKEN SÖKTÜ

Aydın’ın yeni ektiği çiçekler, aynı günün akşamında yoldan geçen bir kişi tarafından söküldü.

Sabah iş yerini açan Aydın, saksıdaki çiçeklerin kökünden kopartıldığını fark etti.

Yoldan geçen bir kişinin çiçekleri kopardığı anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

"ÇOK ÜZÜLDÜM"

Çiçeklerinin kökünden kopartılarak alınmasına üzüldüğünü belirten Aydın, “Çiçekleri o gün dikmiştim. Ertesi sabah geldiğimde baktım çiçek yolunmuş ve kökleri kalakalmış.

Sonra kameralardan baktığımda hunharca yolunduğunu gördüm. Çok üzüldüm. Bir emek sarf etmiştim ve onların umutla büyümesini bekledim.” dedi.