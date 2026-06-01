Bolu'da liselilerden tehlike anında tek hamlelik acil yardım sistemi

Bolu’da eğitim gören meslek lisesi öğrencileri, okul saldırıları ve bireysel güvenlik konularındaki toplumsal hassasiyetten hareketle geliştirdikleri projeyle dikkat çekti. Özellikle kadınlar, çocuklar, yaşlılar ve kendisini savunmakta güçlük çekebilecek bireylerin acil durumlarda hızlı şekilde yardım çağırabilmesini hedefleyen öğrenciler, teknoloji ile güvenliği bir araya getirdi.

Bolu Mimar İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Alanı öğrencileri tarafından hazırlanan “Hızır” isimli taşınabilir güvenlik sistemi, TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları kapsamında sergilendi. Öğrencilerin geliştirdiği sistem, tehlike anlarında saniyeler içerisinde yardım çağrısı yapılabilmesini sağlıyor.

PİM ÇEKİLDİĞİNDE HEM SİREN ÇALIYOR HEM KONUM GÖNDERİLİYOR

Günlük kullanımda çantalara aksesuar gibi takılabilen cihaz, oyuncak görünümü sayesinde dikkat çekmeden taşınabiliyor. Ancak sistem, acil durumlarda oldukça kritik bir görev üstleniyor.

Cihazın üzerindeki emniyet piminin çekilmesiyle birlikte sistem otomatik olarak devreye giriyor. Aynı anda hem cihazdan hem de kullanıcının cep telefonundan yüksek sesli alarm yükseliyor. Böylece çevrede bulunan kişilerin dikkatinin çekilmesi amaçlanıyor.

Alarmın yanı sıra sistem, mobil uygulama aracılığıyla kullanıcının canlı konumunu ve önceden tanımlanmış yardım mesajını seçilen üç kişiye kısa mesaj olarak gönderiyor. Konum bilgisi belirli aralıklarla güncellenerek yardım ekiplerinin veya yakınların kişinin bulunduğu noktayı anlık takip edebilmesine imkan tanıyor.

“KENDİNİ GÜVENDE HİSSETMEYEN HERKES KULLANABİLİR”

Projeyi geliştiren 11. sınıf öğrencisi Baran İbrahim Sakallı, son dönemde yaşanan olayların projelerinin önemini artırdığını belirterek, sistemin temel amacının tehlike altındaki kişilerin hızlı şekilde yardım talebinde bulunabilmesi olduğunu söyledi.

Sakallı, cihazın özellikle yaşlılar, çocuklar ve kadınlar için tasarlandığını ifade ederek, “Kişi kendisini tehdit altında hissettiği anda pim çekiliyor. O andan itibaren alarm sistemi çalışmaya başlıyor ve belirlenen kişilere konum bilgisi gönderiliyor. Böylece hem çevreden hem de yakınlardan hızlı destek alınabiliyor” dedi.

SMS İLE ANLIK YARDIM ÇAĞRISI

Projede görev alan öğrencilerden Efekan Ertekin ise sistemin en önemli özelliklerinden birinin internet bağlantısına ihtiyaç duymadan SMS yoluyla yardım çağrısı gönderebilmesi olduğunu anlattı.

Uygulama üzerinden üç kişinin sisteme kaydedilebildiğini belirten Ertekin, cihaz aktif hale geldiğinde bu kişilere “Ben acil durumdayım” mesajı ile birlikte konum bilgisinin iletildiğini söyledi. Yardım çağrısını alan kişiler, gelen bağlantı üzerinden kullanıcının bulunduğu noktayı harita üzerinde görüntüleyebiliyor.

HEDEF DAHA GELİŞMİŞ BİR GÜVENLİK EKOSİSTEMİ

Öğrenciler, mevcut sistemin ilerleyen dönemde farklı özelliklerle geliştirilmesini planlıyor. Alarm ve konum paylaşımının yanı sıra yapay zekâ destekli analizler, otomatik acil çağrı sistemleri ve daha geniş kullanıcı ağı gibi yeni fonksiyonların projeye entegre edilmesi hedefleniyor.

Genç mucitler, geliştirdikleri “Hızır” projesinin yalnızca bir okul çalışması olmanın ötesine geçerek günlük yaşamda kullanılabilecek pratik bir güvenlik çözümüne dönüşmesini amaçlıyor. Özellikle risk altında hisseden bireylerin tek hamleyle yardım isteyebilmesine imkan tanıyan sistem, teknoloji destekli kişisel güvenlik uygulamalarına yerli bir örnek olarak öne çıkıyor.