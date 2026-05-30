Bolu'da Osmanlı mirası oyunlar, bayramda da yaşatıldı

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Munduşlar köyünde bir araya gelen vatandaşlar, yüzyıllardır sürdürülen “Birikme Gecesi” geleneğini bu kez bayram vesilesiyle yaşattı. Normalde kış aylarında düzenlenen etkinliğin ilkbahar dönemine taşınması, köyde bayram atmosferine farklı bir renk kattı.

OSMANLI’DAN GÜNÜMÜZE UZANAN GELENEK

Köklü geçmişi Osmanlı dönemine dayanan orta oyunları arasında yer alan “Birikme Gecesi”, köy kültürünün önemli bir parçası olarak varlığını sürdürüyor. Nesilden nesile aktarılan bu gelenek, hem eğlence hem de sosyal dayanışma ortamı oluşturmasıyla biliniyor.

Etkinlikte bir araya gelen köy sakinleri, geleneksel oyunlar aracılığıyla hem kültürel mirası yaşattı hem de birlikte vakit geçirmenin mutluluğunu yaşadı.

YAKLAŞIK 20 FARKLI OYUN OYNANDI

Program kapsamında katılımcılar, gün boyunca yaklaşık 20 farklı geleneksel oyun oynadı. Her yaştan köy sakininin yer aldığı etkinlikte zaman zaman renkli ve eğlenceli anlar yaşandı.

Oyunların ardından düzenlenen yemek ikramı ile katılımcılar aynı sofrada buluşarak bayramlaşma fırsatı buldu. Köy meydanında gerçekleşen etkinlik, uzun süren sohbetler ve samimi görüntülerle devam etti.

KÜLTÜREL MİRAS GELECEĞE TAŞINIYOR

Etkinliğe katılan vatandaşlar, bu tür organizasyonların köy kültürünün yaşatılması açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. Geleneksel oyunların özellikle genç nesillere aktarılmasının kültürel süreklilik açısından değerli olduğu vurgulandı.

Birikme Gecesi etkinliği, hem nostaljik atmosferi hem de toplumsal birlikteliği güçlendiren yapısıyla köy halkından yoğun ilgi görürken, Mudurnu’nun kültürel zenginliğini bir kez daha ortaya koydu.