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Bolu'da polisevinde yangın

Bolu Dağı Elmalık mevkiindeki Bolu Emniyet Müdürlüğü Polisevi Şube Müdürlüğü'nde çıkan yangın, itfaiyenin yoğun çabalarıyla söndürülürken, polisler de Türk bayrağı yanmasın diye gönderden indirdi.

DHA | 06.10.2019 - 08:03..
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Bolu'da polisevinde yangın

Polisevinin çatısında bilinmeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede çatının tamamını sararken, bina dumanla kaplandı. Polisevinde kalan birçok polis ve ailesi alevleri fark ederek dışarıya çıktı. Bazıları kucaklarında çocuklarıyla dışarı çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Bolu'da polisevinde yangın

İtfaiye ekipleri oksijen tüpleriyle binanın içine girerek, odalarda kimsenin olup olmadığını kontrol etti. 112 Acil ve UMKE ekipleri de dumandan etkilenenlere ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Sağlık görevlileri binadan çıkan panik halindeki kişilere durumlarının iyi olup olmadığını sordu. Bazı vatandaşlar tedbir amaçlı kentteki hastanelere kaldırıldı.

Bolu'da polisevinde yangın

"YANGIN SADECE ÇATIDA ÇIKTI"

Bolu Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan da yangının bulunduğu yere geldi. Çalışmaları takip eden Erdoğan, Çatıda tadilat yapıldığını ancak şu an için yangının neden çıktığının tespit edilemediğini ifade ederek, "Yaralı ve can kaybımız yok çok şükür. Sebebi nedir şu anda bilemiyoruz. Çatıda sadece çıktı yangın. Binaya sıçramadı. Anında binayı tahliye ettik" dedi.

Bolu'da polisevinde yangın

YANMASIN DİYE BAYRAĞI İNDİRDİLER

Bolu Emniyet Müdürlüğü Armağan Adnan Erdoğan'ın talimatıyla binaya yakın direkte asılı olan Türk bayrağı ise polis ekipleri tarafından zarar görmemesi için indirildi. Bir polis memuru direkten ipi çekerek bayrağı indirdikten sonra katlayıp, montunun içine koydu.

Bolu'da polisevinde yangın

KÖPEK DE KURTARILDI

Yanan binanın bitişiğinde bulunan duvara bağlı olan bir köpek de polisler tarafından ipi çözülerek uzak bir noktaya götürüldü.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürülürken, soğutma çalışması yapıldı.

Bolu'da polisevinde yangın

Bolu'da polisevinde yangın

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