Bolu'da polisten kaçan sürücüye 200 bin lira ceza kesildi
Bolu'da polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak 2 kilometre kaçan sürücü, otomobilini bırakıp izini kaybettirdi. Polis ekipleri otomobilin plakasına 200 bin lira ceza uygularken otomobili 2 ay süreyle trafikten menetti.
Bolu'da D-100 kara yolunda otomobilin tehlikeli şekilde kullanıldığı ve çevreyi rahatsız ettiği yönünde ihbar yapıldı.
İhbar üzerine Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri harekete geçti.
Ekipler söz konusu aracı tespit ederek sürücüye dur ihtarında bulundu.
Ancak sürücü, polis ekiplerinin ihtarına uymayarak otomobiliyle kaçmaya başladı.
Polis ekipleri ile sürücü arasında yaklaşık 2 kilometre süren kovalamaca yaşandı.
ARACINI BIRAKIP KAÇTI
Kovalamaca sırasında sürücü, aracını Kuruçay mevkiindeki benzin istasyonunun önüne bırakarak yaya olarak kaçtı.
Bölgeye sevk edilen asayiş ekipleri tarafından kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı.
Yapılan aramalara rağmen sürücüye ulaşılamadı.
Trafik ekiplerince yapılan işlemlerde otomobilin plakasına çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle yaklaşık 200 bin lira idari para cezası uygulandı.
Ayrıca otomobil, 2 ay süreyle trafikten men edilerek çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.