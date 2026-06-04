Bolu'da sağanak: Bahçe ve ahırlar sular altında kaldı

Bolu’da akşam saatlerinde aniden bastıran yağış, kısa sürede etkisini artırarak hayatı olumsuz etkiledi.

Gerede ilçesine bağlı Salur köyünde meydana gelen taşkın, köy içerisinden geçen derenin debisinin hızla yükselmesiyle ortaya çıktı.

Taşan dere suları, yerleşim alanlarına yayılarak tarım arazileri ve hayvancılık yapılan alanlarda ciddi hasara yol açtı.

DERE TAŞTI, KÖY YOLLARI SULAR ALTINDA KALDI

Yoğun yağışın ardından köy içinden geçen dere taşarken, suyun kontrolsüz şekilde yayılmasıyla birlikte köy yolları da kullanılamaz hale geldi. Vatandaşlara ait bahçeler ve ahırlar kısa sürede suyla doldu.

Köylüler durumu yetkililere bildirirken, bölgede hızlı bir şekilde müdahale çalışmaları başlatıldı.

AFAD VE İL ÖZEL İDARE EKİPLERİ SEFERBER OLDU

İhbarın ardından bölgeye AFAD ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. İl Özel İdaresi ekipleri, taşkının daha geniş bir alana yayılmasını önlemek amacıyla iş makineleriyle dere yatağında temizlik ve düzenleme çalışmalarına başladı.

AFAD ekipleri ise su basan ev ve ahırlarda tahliye çalışmalarına yoğunlaştı. Vatandaşların zararının azaltılması için koordineli şekilde müdahale gerçekleştirildi.

SU TAHLİYE VE HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Bölgede görev yapan ekipler, suyun çekilmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürürken aynı zamanda hasar tespit çalışmalarına da başladı. Tarım alanları ve hayvancılık yapılarında oluşan zararların boyutunun belirlenmesi için incelemeler devam ediyor.

VATANDAŞLAR ZOR ANLAR YAŞADI

Aniden bastıran yağış nedeniyle hazırlıksız yakalanan köylüler, taşkın sırasında zor anlar yaşadı. Bölgedeki bazı vatandaşlar, suyun hızla yükselmesi nedeniyle eşyalarını kurtarmakta güçlük çekti.

Yetkililer, yağışların devam etme ihtimaline karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.