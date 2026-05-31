Bolu'da trafik çilesi çocukların eğlencesine döndü
TEM Otoyolu’nda yoğunluk devam ederken, otoyol üzerindeki köprüye çıkan çocukların geçen araçları selamlaması renkli görüntüler oluşturdu.
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin
Bayram tatilinin bugün sona ermesiyle birlikte dönüş yolculuğuna başlayan vatandaşlar, TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde akıcı yoğunluğa neden oldu.
Sürücüler direksiyon sallarken, otoyolun geçtiği civar köylerde yaşayan çocuklar kendilerine farklı bir eğlence yöntemi buldu.
GÜLÜMSETEN ANLAR
Güzergah üzerinde bulunan ve köyleri birbirine bağlayan üst geçit köprüsüne çıkan çocuklar, altlarından akıp giden trafiği izleyerek geçen araçlara el salladı.
Birçok araç sürücüsü, korna çalarak miniklere karşılık verdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)