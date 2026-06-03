Bolu’da yıldırımın düştüğü plastik kasalar alev alev yandı

Bolu'da Çıkınlar Mahallesi Gurbet Sokak’ta akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış sırasında düşen yıldırım, plastik kasalarının bulunduğu alana isabet etti.

YILDIRIMIN DÜŞMESİYLE YANGIN ÇIKTI

Yıldırımın düşmesiyle birlikte kasalar kısa sürede alev aldı. Yangını fark eden mahalle sakinlerinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

YANGIN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yangında plastik kasalar kullanılamaz hale geldi.