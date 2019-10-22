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Bolu'da zincirleme trafik kazasında 3 ölü 2 yaralı

Bolu'nun Gerede ilçesindeki zincirleme trafik kazasında aynı aileden 2 kişi yaralandı, 3 kişi hayatını kaybetti.

İHA | 22.10.2019 - 22:42..
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Bolu'nun Gerede ilçesinde Gerede-Karabük karayolunda saat 19.30 sıralarında yaşanan zincirleme trafik kazasına kamyon, hafif ticari araç ve otomobil karıştı.

ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASINA DÖNDÜ

Gerede istikametine seyir halinde olan Cort ailesinin içinde bulunduğu Cevdet Cort idaresindeki hafif ticari araç, aynı istikamette ilerleyen odun yüklü Şafak E. yönetimindeki kamyona yandan çarptı. Bu sırada, Ahmet A. yönetimindeki otomobil ise, kazaya karışan hafif ticari araca çarptı.

Bolu'da zincirleme trafik kazasında 3 ölü 2 yaralı

AYNI AİLEDEN 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada hafif ticari araç içerisinde bulunan Cevdet Cort, Cevat Cort ve Perihan Cort hayatını kaybetti, aynı araçta bulunan Nurten Cort ile otomobil sürücüsü Ahmet A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bolu'da zincirleme trafik kazasında 3 ölü 2 yaralı

ARAÇTA SIKIŞILANLAR ÇIKARTILDI

Nurten Cort ve Ahmet A. olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Gerede Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hurdaya dönen araçta sıkışan 3 kişinin cansız bedeni itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bolu'da zincirleme trafik kazasında 3 ölü 2 yaralı

Bolu'da zincirleme trafik kazasında 3 ölü 2 yaralı

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