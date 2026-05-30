Bolu'daki Gerede Çayı, kirliliğe çözüm bekliyor

Gerede'de yaşayan vatandaşlar, ilçedeki Deri ve Karma Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bazı fabrikaların evsel ve sanayi atıklarını yeterli arıtma yapılmadan Gerede Çayı'na deşarj ettiğini iddia etti.

Bölge sakinleri, 10 yılı aşkın süredir devam ettiğini belirttikleri kirliliğin hem çevreyi hem de insan sağlığını tehdit ettiğini savundu.

Vatandaşların iddiasına göre çaydaki kirlilik nedeniyle balık ve diğer canlı ölümleri artarken, kötü koku Gerede'den başlayıp Karabük'ün Eskipazar ilçesine kadar uzanan yaklaşık 288 kilometrelik hat üzerinde 100'den fazla köyü etkiliyor.

Daha önce çeşitli tesislere çevre kirliliği nedeniyle cezalar kesildiğini belirten bölge halkı, buna rağmen sorunun çözülemediğini ifade etti.

KÖYLÜLERDEN KİRLİLİĞE KARŞI EYLEM

Gerede Çayı'nın geçtiği köylerde yaşayan vatandaşlar, Çağış köyünde bir araya gelerek kirliliğe dikkat çekmek amacıyla protesto düzenledi. Pankartlar taşıyan ve sloganlar atan köylüler, yetkililere çağrıda bulunarak çayın yeniden temiz hale getirilmesini istedi.

Örencik köyünde yaşayan 67 yaşındaki Nazif Aktaş, çocukluk yıllarında Gerede Çayı'nın temiz ve kullanılabilir durumda olduğunu belirterek yaşanan değişime tepki gösterdi:

“Annem çamaşır yıkamaya gelirdi. Biz bu suyu içerdik, ekinlerimizi bu suyla sulardık. Şimdi balığı bırakın, kurbağa bile yaşamıyor. Hayvanlarımız ölüyor, tarım ölüyor. Sabah ezanına kalkıyorum, kokudan duramıyorum. Köyde yaşama şansımız kalmadı.”

"İNSANCA YAŞAMAK İSTİYORUZ"

Örencik köyü sakinlerinden Meryem Dayı da kirliliğin sağlık sorunlarına yol açtığını ileri sürdü. Köyde birçok kişinin solunum yolu rahatsızlıkları yaşadığını belirten Dayı, fabrikaların faaliyetlerine karşı olmadıklarını ancak çevreyi kirletmeden üretim yapılmasını istediklerini söyledi.

Dayı, "Biz insan değil miyiz? Köyde birçok kişi hasta. Doktora gidiyoruz, enfeksiyon teşhisi konuluyor. Fabrikalar para kazansın ama zehrini bize akıtmasın. Biz de insanız, insanca yaşamak istiyoruz" dedi.