taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0968
Euro
6.853
Altın
1300.4
Borsa
86282.54
Gram Altın
254.87

Bolulu genç üç mektup bırakıp silahla hayatına son verdi

Bolu’da 26 yaşındaki Oğuzhan Özmen, yaşadığı apartmanın asansör odasında silahla kendini vurdu.

İHA | 13.05.2019 - 19:26..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Olay, saat 18.00 sıralarında Tabaklar Mahallesi Uygur Sokak’ta meydana geldi. 4 katlı apartmanın 1’inci katında yaşayan Oğuzhan Özmen (26), apartmanın en üst katında bulunan asansör odasında başına silahla ateş ederek intihar etti.

YAŞAMINI KAYBETTİ

Silah sesini duyan apartmandaki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Özmen’in cesedi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi morguna kaldırıldı.

Bolulu genç üç mektup bırakıp silahla hayatına son verdi

ARKASINDA 3 ADET MEKTUP BIRAKTI

Olay yerinde polis ekiplerinin yaptıkları incelemede Özmen tarafından yazıldığı tahmin edilen kapalı zarflar içerisinde 3 adet mektup bulundu. Cesedin yanında bulunan mektupların savcılığın yapacağı incelemenin ardından açılacağı öğrenildi.

AİLESİ GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Oğuzhan Özmen’in intihar ettiğini duyan ailesi, olay yerinde gözyaşlarına boğuldu. Özmen’in babası, bir yakınının yardımıyla olay yerindeki ambulansa götürülerek sakinleştirildi. Apartman sakinlerinin büyük panik yaşadığı olayda, binada yaşayanların tanıdıkları da endişeli bir şekilde olay yerine geldi. Yakınlarının sağ olduğunu görenler büyük mutluluk yaşadı.

Bolulu genç üç mektup bırakıp silahla hayatına son verdi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İstanbul seçimi Twitter'da ikiye böldü

İstanbul seçimi Twitter'da ikiye böldü

485
Yıldız Tilbe yanlışlıkla iş takvimi paylaştı

Yıldız Tilbe yanlışlıkla iş takvimi paylaştı

229
Erdoğan'dan İmamoğlu'na destek veren sanatçılara tepki

Erdoğan'dan İmamoğlu'na destek veren sanatçılara tepki

647
Galatasaray ve Beşiktaşlı spikerler birbirlerine girdi

Galatasaray ve Beşiktaşlı spikerler birbirlerine girdi

109
Osman Baydemir yurt dışına kaçtı

Osman Baydemir yurt dışına kaçtı

129
İmamoğlu lehine 4 aday çekildi

İmamoğlu lehine 4 aday çekildi

501
Bursa'da suyun altında elektrik üretti

Bursa'da suyun altında elektrik üretti

151
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir