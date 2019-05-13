Bolulu genç üç mektup bırakıp silahla hayatına son verdi

Olay, saat 18.00 sıralarında Tabaklar Mahallesi Uygur Sokak’ta meydana geldi. 4 katlı apartmanın 1’inci katında yaşayan Oğuzhan Özmen (26), apartmanın en üst katında bulunan asansör odasında başına silahla ateş ederek intihar etti.

YAŞAMINI KAYBETTİ

Silah sesini duyan apartmandaki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Özmen’in cesedi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi morguna kaldırıldı.

ARKASINDA 3 ADET MEKTUP BIRAKTI

Olay yerinde polis ekiplerinin yaptıkları incelemede Özmen tarafından yazıldığı tahmin edilen kapalı zarflar içerisinde 3 adet mektup bulundu. Cesedin yanında bulunan mektupların savcılığın yapacağı incelemenin ardından açılacağı öğrenildi.

AİLESİ GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Oğuzhan Özmen’in intihar ettiğini duyan ailesi, olay yerinde gözyaşlarına boğuldu. Özmen’in babası, bir yakınının yardımıyla olay yerindeki ambulansa götürülerek sakinleştirildi. Apartman sakinlerinin büyük panik yaşadığı olayda, binada yaşayanların tanıdıkları da endişeli bir şekilde olay yerine geldi. Yakınlarının sağ olduğunu görenler büyük mutluluk yaşadı.