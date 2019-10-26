Azez'e bomba taşıyan 2 kişi yakalandı

Suriye’nin Halep kentine bağlı Azez ilçesinde, emniyet ekipleri tarafından bir çocuk ile annesinin bomba yüklü motosikleti getireceği ihbarı üzerine operasyon düzenlenerek iki kişi tutuklandı.

FACİANIN ÖNÜNE GEÇİLDİ

Emniyet ekipleri tarafından yapılan operasyonda, Azez'de son anda facianın önüne geçildi.

ANNE PARA VADİYLE KANDIRILDI

PKK/PYD/YPG terör örgütünün, eşi ölen ve 3 tane küçük yaştaki çocuklarıyla maddi imkansızlıklar içerisinde yaşayan anne ile oğlunu, 600 dolar para verecekleri vadiyle kandırdığı belirtildi.

ANNE VE OĞLU TUTUKLANDI

Anne ve oğlu sevk edildiği Azez mahkemesi tarafından tutuklandı.