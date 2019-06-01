Bombalı eylem hazırlığındaki iki DEAŞ’lı yakalandı

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Onur Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Suriye’nin İdlib ilinde terör örgütü DEAŞ’ın ağır silah ve mühimmat sorumlusu olduğu öne sürülen F.H. ve M.H.’nin yasa dışı yollardan Adana’ya geldiğini belirledi.

EKİPLER SİLAHLARLA EVE GİRİŞ YAPTI

Polis, zanlıların Türkiye’de bombalı eylem yapacağını değerlendirerek zanlıları bulmak için çalışma başlattı.

Ekipler kısa sürede zanlıların Onur Mahallesi’nde iki ayrı evde saklandığını tespit ederek baskın düzenledi. Zırhlı araçlarla evin etrafını saran polis, uzun namlulu silahlarla eve giriş yaptı.

KÖPEKLERLE EVDE ARAMA

Terör polisi evde ve çevresinde emniyeti aldıktan sonra hassas burunlu bomba köpekleriyle evde arama yaptı. Ancak yapılan aramada evde bomba bulunamadı. Polis, evdeki dijital malzemelere el koydu.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Yakalanan iki zanlı, emniyete götürülerek sorguya alınırken şüpheliler emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Zanlıların Suriye’de terör örgütü DEAŞ adına savaşırken uzun namlulu silahlarla çektirdiği fotoğraflarda ortaya çıktı.