Borçka ilçesi ve Aralık köyü karantinaya alındı

Artvin Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında, Borçka ilçesi ve Aralık köyü, 15 gün süreyle karantinaya alındı.

GİRİŞ VE ÇIKIŞLAR KAPATILDI

Gece yarısı başlatılan karantina uygulamasıyla ilçenin giriş ve çıkışları, demir bariyer ve iş makineleri ile kapatıldı. Polis, jandarma ve sağlık ekipleri, ilçeye giriş ve çıkışa izin vermiyor.

ANTALYA'DAN EŞYA GETİRİLEN TIR ALINMADI

İlçedeki adrese eşya getiren tır şoförü Hamit Öztürk, "Antalya'dan buraya eşya getirdik, eşyayı ev sahibini nasıl ulaştıracağım bilemiyorum. Tüm yollar kapalı, bekliyoruz" dedi.

"VATANDAŞLARIN ÇOk DAHA DİKKATLİ OLMALARI GEREKİYOR"

Esnaf Soner Yaşar da "Vatandaşların çok daha dikkatli olmaları gerekiyor. Bu karantina kararı bence yerinde olmuştur. Vatandaşlar artık bundan sonra kurallara harfiyen uyarak virüsün yayılmasının önüne geçmelidir" diye konuştu.