taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.6992
Euro
7.2312
Altın
1615.86
Borsa
89735.25
Gram Altın
346.98
Bitcoin
46233.55

Borçka ilçesi ve Aralık köyü karantinaya alındı

Artvin'de korona tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Borçka ilçesinin giriş ve çıkışları, demir bariyer ve iş makineleri ile kapatıldı.

DHA |
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Borçka ilçesi ve Aralık köyü karantinaya alındı

Artvin Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında, Borçka ilçesi ve Aralık köyü, 15 gün süreyle karantinaya alındı.

GİRİŞ VE ÇIKIŞLAR KAPATILDI

Gece yarısı başlatılan karantina uygulamasıyla ilçenin giriş ve çıkışları, demir bariyer ve iş makineleri ile kapatıldı. Polis, jandarma ve sağlık ekipleri, ilçeye giriş ve çıkışa izin vermiyor.

Borçka ilçesi ve Aralık köyü karantinaya alındı

ANTALYA'DAN EŞYA GETİRİLEN TIR ALINMADI

İlçedeki adrese eşya getiren tır şoförü Hamit Öztürk, "Antalya'dan buraya eşya getirdik, eşyayı ev sahibini nasıl ulaştıracağım bilemiyorum. Tüm yollar kapalı, bekliyoruz" dedi.

Borçka ilçesi ve Aralık köyü karantinaya alındı

"VATANDAŞLARIN ÇOk DAHA DİKKATLİ OLMALARI GEREKİYOR"

Esnaf Soner Yaşar da "Vatandaşların çok daha dikkatli olmaları gerekiyor. Bu karantina kararı bence yerinde olmuştur. Vatandaşlar artık bundan sonra kurallara harfiyen uyarak virüsün yayılmasının önüne geçmelidir" diye konuştu.

Borçka ilçesi ve Aralık köyü karantinaya alındı

Borçka ilçesi ve Aralık köyü karantinaya alındı

İlginizi Çekebilir
Kayseri'de mahkumlar günde 17 bin maske üretiyor
Koronavirüs nedeniyle cezaevinde maske üreten mahkumlar hastanelerin ve ceza infaz kurumlarının maske ihtiyacını karşılıyor.
Kardan koronavirüs güneşe 2 saat dayandı
Ardahan'da kardan koronavirüs yapan iki arkadaştan biri, "2 saat sonra güneş nedeniyle eridi. Umarız koronavirüs de tez zamanda yok olup, gider" dedi.
Adana'da çekiciyle otomobil çalan iki şüpheli yakalandı
Çaldıkları otomobilin parçalarını başka araca takarken yakalanan iki hırsız, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Ankara'da, koronayı yenen kadın sağlığına kavuştu
Hastanedeki tedavisinin ardından sağlığına kavuşarak taburcu edilen Macide Güleç, "Bence bu hastalıkta moral çok önemli, sürekli moralimi yüksek tutmaya çalıştım" dedi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Çin'in Şenzen şehrinde kedi ve köpek yemek yasaklandı
Çin'in Şenzen şehrinde kedi ve köpek yemek yasaklandı
140
Didem Soydan'dan doğum günü fotoğrafı
Didem Soydan'dan doğum günü fotoğrafı
28
Koronavirüsün Türkiye'de nasıl yayıldığı belirlendi
Koronavirüsün Türkiye'de nasıl yayıldığı belirlendi
119
Eto'o'dan ırkçı Fransızlara sert cevap
Eto'o'dan ırkçı Fransızlara sert cevap
72
İngiltere'de korona hastaları ölüme terkedilebilecek
İngiltere'de korona hastaları ölüme terkedilebilecek
73
Bağcılar'da zincirleme trafik kazasına 10 araç karıştı
Bağcılar'da zincirleme trafik kazasına 10 araç karıştı
26
Ankara'da, koronayı yenen kadın sağlığına kavuştu
Ankara'da, koronayı yenen kadın sağlığına kavuştu
53
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir