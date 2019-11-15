taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7456
Euro
6.3513
Altın
1468.62
Borsa
105379.71
Gram Altın
271.366
Bitcoin
48891.27

Bosna'da katledilen 12 Boşnak 27 yıl sonra topraga verildi

90'lı yıllarda Avrupa'nın göbeğinde yaşanan Boşnak katliamında, kurşuna dizilip toplu mezarlara gömülen 12 sivil daha, kimlik tespiti yapıldıktan sonra toprağa verildi.

AA | 15.11.2019 - 18:06..
  1. Haberler
  2. Avrupa
Whatsapp ile paylaş

Bosna'da Sırplar tarafından yapılan soykırımda (1992-1995) öldürülen ve bedenlerinden geri kalanlar bir toplu mezarda bulunan 12 Bosnalı sivilin cenazeleri bugün kılındı. 12 sivil Boşnak, başkent Saraybosna yakınlarındaki Hadzici'de toprağa verildi.

KURŞUNA DİZİLEREK ÖLDÜRÜLDÜLER

Boşnakların kontrolündeki bölgeye ulaşmak istedikleri esnada Sırp askerlerinin kurşuna dizilerek katlettiği sivillerin 27 yıl sonra kılınan cenaze namazına Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Denis Zvizdic de katıldı.

Törende bir konuşma yapan Zvizdic, Bosna Hersek'te 700'den fazla toplu mezar bulunduğunu vurgulayarak, "Burası Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un iddia ettiği gibi saatli bomba değil, başka bir dine mensup oldukları için öldürülen onbinlerce Boşnak'ın gömüldüğü toplu bir mezar." dedi.

Bosna'da katledilen 12 Boşnak 27 yıl sonra topraga verildi

Bosna'da katledilen 12 Boşnak 27 yıl sonra topraga verildi VİDEO

''SUÇLULAR CEZALARINI ÇEKMELİ''

Adaletin sağlanabilmesi için suçluların cezalarını çekmeleri gerektiğini vurgulayan Zvizdic, bugünün, 27 yıl sonra sevdiklerine kavuşan kurban yakınları için özel bir gün olduğunu söyledi. Bosna Hersek Kayıp Kişiler Enstitüsünden Marko Jurisic de savaşın üzerinden çeyrek asır geçmesine rağmen hala 7 bin 210 kayıp olduğuna dikkati çekerek, toplu mezarların yerlerini bilenlere ihbarda bulunmalarını ifade etti.

Bosna'da katledilen 12 Boşnak 27 yıl sonra topraga verildi

''ARTIK BİR MEZARI OLACAK''

Bugün babası Salko'yu toprağa veren Lejla Beganovic babasının artık bir mezarı olacağını belirterek, "Mezarının başına gelip 27 yıldır içimde biriktirdiklerimi seninle paylaşmayı sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.

Bosna'da katledilen 12 Boşnak 27 yıl sonra topraga verildi

Bosna'da katledilen 12 Boşnak 27 yıl sonra topraga verildi

Bosna'da katledilen 12 Boşnak 27 yıl sonra topraga verildi

Bosna'da katledilen 12 Boşnak 27 yıl sonra topraga verildi

Bosna'da katledilen 12 Boşnak 27 yıl sonra topraga verildi

Bosna'da katledilen 12 Boşnak 27 yıl sonra topraga verildi

Bosna'da katledilen 12 Boşnak 27 yıl sonra topraga verildi

Bosna'da katledilen 12 Boşnak 27 yıl sonra topraga verildi

Bosna'da katledilen 12 Boşnak 27 yıl sonra topraga verildi

Bosna'da katledilen 12 Boşnak 27 yıl sonra topraga verildi

Bosna'da katledilen 12 Boşnak 27 yıl sonra topraga verildi

Bosna'da katledilen 12 Boşnak 27 yıl sonra topraga verildi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Canlı yayında siyanür intiharları-ekonomi sessizliği

Canlı yayında siyanür intiharları-ekonomi sessizliği

412
Bakırköy'de bir dairede 3 kişinin cansız bedeni bulundu

Bakırköy'de bir dairede 3 kişinin cansız bedeni bulundu

489
Lübnan'daki gösterilerde Türk bayrakları ve Osmanlı övgüsü

Lübnan'daki gösterilerde Türk bayrakları ve Osmanlı övgüsü

191
K.Maraş Belediye Başkanı'nın sözlerine Trabzonlular kızdı

K.Maraş Belediye Başkanı'nın sözlerine Trabzonlular kızdı

612
EURO 2020 elemelerinde gecenin sonuçları

EURO 2020 elemelerinde gecenin sonuçları

11
Bakırköy'deki 'siyanür' ölümünün detayları ortaya çıktı

Bakırköy'deki 'siyanür' ölümünün detayları ortaya çıktı

262
Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın ABD seyahatini değerlendirdi

Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın ABD seyahatini değerlendirdi

596
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir