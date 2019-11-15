Bosna'da Sırplar tarafından yapılan soykırımda (1992-1995) öldürülen ve bedenlerinden geri kalanlar bir toplu mezarda bulunan 12 Bosnalı sivilin cenazeleri bugün kılındı. 12 sivil Boşnak, başkent Saraybosna yakınlarındaki Hadzici'de toprağa verildi.

KURŞUNA DİZİLEREK ÖLDÜRÜLDÜLER

Boşnakların kontrolündeki bölgeye ulaşmak istedikleri esnada Sırp askerlerinin kurşuna dizilerek katlettiği sivillerin 27 yıl sonra kılınan cenaze namazına Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Denis Zvizdic de katıldı.

Törende bir konuşma yapan Zvizdic, Bosna Hersek'te 700'den fazla toplu mezar bulunduğunu vurgulayarak, "Burası Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un iddia ettiği gibi saatli bomba değil, başka bir dine mensup oldukları için öldürülen onbinlerce Boşnak'ın gömüldüğü toplu bir mezar." dedi.

Bosna'da katledilen 12 Boşnak 27 yıl sonra topraga verildi VİDEO



''SUÇLULAR CEZALARINI ÇEKMELİ''

Adaletin sağlanabilmesi için suçluların cezalarını çekmeleri gerektiğini vurgulayan Zvizdic, bugünün, 27 yıl sonra sevdiklerine kavuşan kurban yakınları için özel bir gün olduğunu söyledi. Bosna Hersek Kayıp Kişiler Enstitüsünden Marko Jurisic de savaşın üzerinden çeyrek asır geçmesine rağmen hala 7 bin 210 kayıp olduğuna dikkati çekerek, toplu mezarların yerlerini bilenlere ihbarda bulunmalarını ifade etti.

''ARTIK BİR MEZARI OLACAK''

Bugün babası Salko'yu toprağa veren Lejla Beganovic babasının artık bir mezarı olacağını belirterek, "Mezarının başına gelip 27 yıldır içimde biriktirdiklerimi seninle paylaşmayı sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.