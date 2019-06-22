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Botswana’da yüzlerce akbaba zehirlenerek öldürüldü

Güney Afrika ülkesi Botsvana'da nesli tükenme tehlikesi altındaki 537 akbabanın, öldürüldükten sonra üzerine zehir atılmış filler nedeniyle öldüğü ortaya çıktı.

İHA | 22.06.2019 - 07:42..
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Hükümet, bu tür yasa dışı eylemlerden vazgeçilmesi gerektiğini belirtirken, bölgenin dezenfekte edildiği, analiz için numune alındığı bildirildi.

Hayvan koruma örgütleri, yaşanan olayın kayıtlara geçen en büyük kuş katliamlarından biri olduğunu belirtiyor.

ÖLÜ FİLLER BULUNMASIN DİYE AKBABALARI ZEHİRLEDİLER

Geçtiğimiz ay fillerin avlanma yasağının kaldırıldığı ülkede fildişi ticareti yasağı ise devam ediyor. Fildişi ticareti yapan avcılar tarafından öldürülen üç filin yerinin bulunmaması için akbabaları zehirledikleri düşünülüyor. Yetkililer, fildişi avcılarını havada kilometrelerce uzaktan görülebilen, hayvan leşleriyle beslenen akbabalar yardımıyla buluyor.

Öte yandan dünyanın en büyük fil nüfusuna sahip Botswana’da 130 bin fil yaşıyor.

Botswana’da yüzlerce akbaba zehirlenerek öldürüldü

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